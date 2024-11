Paso Adelante Next, il reboot della serie spagnola su Mediaset Infinity dal 27 novembre

UPA Next – questo il titolo abbreviato e diventato già al centro di discussioni social – arriva ufficialmente dopo una lunga serie di rumors e indiscrezioni nell’ambiente che assicurava l’arrivo di questo atteso revival. In un’epoca dove la nostalgia sembra farla ancora da padrona con numerosi titoli pronti a tornare in onda (tra questi anche, recentemente, le voci su un sequel/reboot di Melrose Place dopo quello fallimentare del 2009), sia riaprono le porte dell’accademia Carmen Arranz, la più famosa ed importante scuola di arti sceniche della città di Madrid. Ovviamente conosceremo nuovi studenti pronti a mettersi in gioco tra danza e intrighi sentimentali e personali.

Paso Adelante Next

La nuova stagione sarò composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti l'uno. Rober (interpretato da Miguel Ángel Muñoz) fa ritorno dagli Stati Uniti con l'idea di mettere in scena un grande e importante musical. Per questo motivo l’uomo, con la complicità di Silvia (Mónica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) torna alla Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per i casting. Davanti a loro c’è una nuova generazione di ballerini, cantanti e compositori, speranzosi di poter dimostrare il proprio talento e di convincere gli insegnanti delle loro qualità. I tre docenti iniziano gli esami legati all’ammissione nell’istituto con una sola missione: ricercare e rintracciare nuovi talenti adatti, che possano prendere parte al musical. Nell'accademia guidata da Silvia, i maestri si troveranno ad affrontare una nuova generazione di ragazzi. E, tra le anticipazioni, non mancheranno scontri e profonde incomprensioni. I primi 4 episodi saranno disponibili, insieme, a partire dal 27 novembre prossimi mentre i rimanenti 4 – che completeranno questa prima (?) stagione – saranno caricato online, sulla piattaforma streaming, pochi giorni dopo, a partire dal 4 dicembre 2024. La visione sarò completamente gratuita senza la necessità di alcun abbonamento. Nel cast degli attori del reboot troveremo Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa e Marc Soler. Dalla serie originale rivedremo anche Natalia Millán nelle vesti di Adela Ramos, la docente di danza classica che, nella serie capostipite, ebbe una relazione sia con Pedro che con Cristobal.

Il successo di Paso Adelante

Grazie ai personaggi di Lola, Rober, Pedro, Silvia e Ingrid – insieme a quelli di Jero, Pavél e Marta – la serie è tra le produzioni più popolari dei primi anni 2000 ed ebbe un tale riscontro da lanciare sul mercato il gruppo UPA Dance. In totale sono state prodotte e andate in onda ben 6 stagioni. Originariamente – visto la durata - furono 84 gli episodi spagnoli che vennero suddivisi in un formato di minore lunghezza, diventando ben 173 quelli italiani. Fu trasmessa per la prima volta l'8 gennaio 2002 e terminò il 24 aprile 2005 sul canale spagnolo Antena 3. In Italia, invece, è stata trasmessa su Italia 1 tra il 2004 e il 2006 e si concluse con la sesta stagione andata in onda dal 10 novembre al 22 dicembre del 2006. A distanza di vent’anni esatti, il ritorno in Italia nel reboot “Paso Adelante Next”.