Paramount +, le uscite di febbraio 2025

Anche il mese di febbraio prevede alcune novità in arrivo nel catalogo di Paramount +, spaziando dal cinema alle serie tv. A seguire potete leggere la guida con i titoli più interessanti insieme alla data di uscita sulla piattaforma streaming.

Yellowjackets 3

Non possiamo non partire proprio da questo titolo, tra i più attesi da parte degli abbonati a Paramount+. Sono passati quasi due anni dalla precedente stagione (conclusasi nel maggio 2023) e finalmente i fan potranno seguire le vicende incentrate su una squadra di giocatrici di calcio liceali, sopravvissute a un disastro aereo nelle regioni remote del nord America. Ai tempi, nel 1996, la tecnologia era molto più limitata rispetto ad oggi e ritrovarle sembra quasi impossibile. La serie esplora la loro discesa a un clan selvaggio, tra storie legate a quel periodo e vicende moderne con le vite delle ragazze sopravvissute che tentano di andare avanti e di dimenticare quel trauma, quasi 25 anni dopo. Nella terza stagione, le Yellowjackets possono lasciarsi alle spalle un terribile inverno che le aveva quasi uccise ma le forti tensioni all'interno della squadra mettono a rischio le loro possibilità di essere salvate. Intanto, ai giorni nostri, vengono a galla i segreti del loro passato mentre tentano, disperatamente, di lasciarsi alle spalle i drammi di quei mesi. Il ritorno è atteso per il 14 febbraio 2025, con un appuntamento a settimana.

The Road trip

Dal 28 febbraio 2025 si potrà seguire la storia moderna e affascinante sull'amore intorno ai vent'anni. Una commedia sentimentale, che esplora questo sentimento in tutte le sue forme attraverso un trio di relazioni indimenticabili: una storia d'amore divisa per classi, un rapporto di amicizia incentrato sulla dipendenza reciproca e un complicato ma tenero legame tra sorelle. Con Emma Appleton, Isabella Laughland, Laurie Davidson, David Jonsson e Angus Imrie.

1923 – Stagione 2

Nuovi episodi in arrivo dal 23 febbraio prossimo con la serie interpretata da Harrison Ford e Helen Mirren. Nella seconda stagione, un inverno difficile arreca nuove sfide e questioni in sospeso per Jacob (Ford) e Cara (Mirren) nel ranch Dutton. Inoltre, diverse condizioni difficili e avversari rischiano di minacciare di porre fine alla loro eredità. Spencer intraprende un tortuoso viaggio verso casa, in una vera e propria lotta contro il tempo per salvare la sua famiglia nel Montana. Nel frattempo, Alexandra intraprende il suo viaggio transatlantico per ritrovare Spencer e dare il lieto fine al loro amore.

Henry Danger – The Movie

Nella pellicola, Henry Danger (Jace Norman) fa un incontro con un superfan che sogna di combattere il crimine con Kid Danger ed entra in possesso di un dispositivo in grado di dare vita a realtà alternative. In una corsa sfrenata, Henry avrà bisogno del suo migliore amico Jasper (Sean Ryan Fox) e della sua nuova spalla superfan per trovare la via d'uscita, o rimarrà bloccato in un'altra dimensione per sempre. In arrivo il 22 febbraio 2025.

Italia Shore 2

Torna con la seconda stagione la versione italiana dello show internazionale che vede i protagonisti del docu-reality vivere una vacanza indimenticabile in una splendida villa sulla costa laziale a poca distanza da Roma. Oltre ad alcuni volti già noti della prima stagione, non mancheranno i nuovi ingressi, pronti a mettere in discussione la convivenza generale. Appuntamento a partire dal 18 febbraio.