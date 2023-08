Paramount +, le nuove serie di agosto

Paramount Plus ha in serbo per i suoi fedeli tante novità seriali per quanto riguarda il mese di agosto. Ecco dunque quali nuove serie saranno caricate in questi giorni sulla piattaforma di streaming.

Star Trek: lower decks

La serie sci-fi sarà disponibile dal 29 agosto con la prima, seconda e terza stagione. Lo show è incentrato sulle avventure dell’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei "ponti inferiori" della U.S.S. Cerritos. La loro avventura galattica sarà esilarante e vedrà partecipare anche il guardiamarina Beckett Mariner, il guardiamarina Brad Boimler, il guardiamarina Tendi, e il guardiamarina Rutherford, ‘Star Trek - Lower Decks’ è stata creata dal vincitore dell'Emmy Award, Mike McMahan (già al lavoro su ‘Rick and Morty’ e ‘Solar Opposites’).

iCarly S3

La serie sarà disponibile dal 25 agosto. Carly e i suoi amici, anche in questa stagione, dovranno affrontare tutte le difficoltà della vita adulta. Mentre Carly ridefinisce la sua amicizia con Freddie, Spencer cerca di tornare alle sue radici, e la riunione di Harper con un rivale di vecchia data porta a un esito imprevisto. Anche stavolta, ovviamente, il centro della scena se lo prenderà l’attrice che, interpreta la protagonista, Miranda Cosgrove, molto amata soprattutto dai giovanissimi.

La chimica della morte

Disponibile dal 3 agosto, si tratta di una serie crime psicologica basata sui romanzi bestseller di Simon Beckett. Al centro dello show c’è il protagonista Harry Treadaway nei panni del protagonista Dr. David Hunter, un ex antropologo forense che esercita la professione fino a quando una catastrofe familiare lo porta ad abbandonare la sua vita e la sua carriera. Intenzionato a seppellire una volta per tutte i fantasmi del suo passato, Hunter comincerà dunque a lavorare come medico. I problemi arriveranno quando l'ispettore capo Mackenzie gli chiederà di usare le sue capacità per identificare un cadavere: una richiesta che teme potrà far riemergere il dolore che sperava di essersi lasciato alle spalle.

Joe Pickett - Seconda stagione

Disponibile dal 20 agosto – Nella seconda stagione della serie, il guardiacaccia del Wyoming Joe Pickett (Michael Dorman) scopre un cacciatore ucciso tra le montagne e si rende conto di come questo sia solo uno di una serie di macabri omicidi sui quali presto si troverà a dover indagare.

Billions - Settima stagione

Con questa stagione composta da 12 episodi la serie arriverà finalmente a conclusione. Al centro delle vicende troviamo il protagonista Chuck Rhoades più determinato che mai nel vedere finalmente l’odiato Mike pagare per i suoi crimini.

Buongiorno Mamma - Stagione 1 e 2

Una delle poche serie tutte italiane della piattaforma che racconta le avventure della famiglia Borghi, normale solo in apparenza. Il gruppo familiare è formato da Anna, Guido e i loro quattro figli: Francesca, la maggiore; Jacopo il secondogenito; Sole, una figlia davvero “speciale” e, infine, Michelino, il piccolo di casa. L’arrivo improvviso di Agata, un’ospite inaspettata, spingerà ognuno dei membri della famiglia a scendere a patti con alcune verità dolorose. Il cast è d’eccezione: recitano nella serie anche Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri e Federico Cesari.