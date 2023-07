Paramount +, le migliori serie di luglio

Sarà un luglio bollente questo per Paramount Plus a livello di serie tv: la piattaforma streaming inaugurata anche in Italia lo scorso settembre ha in programma per i suoi iscritti un’interessante serie di contenuti, fra grandi classici e nuove sorprese. Ecco dunque tutte le serie tv in arrivo qui nel corso dei prossimi giorni.

Una linea sottile (A thin line) - dal 6 luglio

L’appassionante storia di due coraggiose sorelle attiviste, Anna, interpretata da Saskia Rosendahl e Benni, interpretata da Hanna Hilsdorf, impegnate quotidianamente in una strenua lotta contro le malefatte ambientali.

Beavis & Butthead (2° stagione) - dal 13 luglio

Fanno il loro trionfale ritorno Beavis & Butt-Head, il duo animato di adolescenti diventato un vero e proprio fenomeno pop tra i giovanissimi negli anni ‘90. Per questa seconda attesissima stagione, il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax presterà la voce a Beavis mentre la responsabilità di doppiare Butthead ce l’avrà il rapper Shade, che com’è noto ha una lunga esperienza in cabina di doppiaggio alle spalle. Special guest sarà la cantante Federica Carta, che darà la voce all’iconico personaggio di Daria. Creati e doppiati originariamente da Mike Judge, scrittore, produttore e regista, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati nel cortometraggio del 1992 ‘Frog Baseball’, trasmesso su MTV ‘Liquid Television’. Forti di questo successo iniziale su MTV, gli sboccatissimi ‘Beavis and Butt-Head’ erano poi andati in onda per sette stagioni dall'8 marzo 1993 al 28 novembre 1997.

Spotlight - dal 14 luglio

La sesta stagione del serial con al centro le avventure di un gruppo di adolescenti sotto le luci della ribalta che hanno un sogno in comune: diventare ballerini, cantanti, musicisti, conquistando il palcoscenico del mondo anche grazie al loro affiatamento e alla loro preziosa amicizia.

Joe Pickett- dal 16 luglio

La storia dai tratti neo-western di un guardiacaccia e della sua famiglia in una piccola città rurale, interessata da un clima politico e socioeconomico in continuo cambiamento. Nel cast troviamo Michael Dorman, Ben Hollingsworth, Julianna Guill, Sharon Lawrence e Chad Rook.

Operazione Speciale - Lioness - dal 23 luglio

Si tratta di una serie thriller di spionaggio che vanta come protagonista assoluta Zoe Saldana, che dello show è anche produttrice esecutiva. Nel cast troviamo anche Laysla De Oliveira, il candidato all'Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar Nicole Kidman. Ispirata ad un vero programma militare USA, la serie segue le avventure dell’agente Joe, impegnata quotidianamente a bilanciare la sua vita personale e professionale mentre è impegnata a lavorare per la CIA nella guerra al terrorismo.

Ghosts of Beirut - dal 27 luglio

Serie in 4 episodi ispirata ad eventi realmente accaduti che racconta le origini della storia del ventunenne Imad, un terrorista libanese che è stato in grado di scappare dalla cattura della CIA e del Mossad per due decenni. Nel cast Dina Shihabi, Navid Negahban, Amir Khouri, Dermot Mulroney e Garret Dillahunt.

Transformers - EarthSpark - dal 29 luglio

Una nuova serie animata con al centro le vicende di una nuova generazione di robot Transformers - i primi Transformers nati sulla Terra - che, insieme alla famiglia umana che li accoglie e si prende cura di loro, ridefinirà il significato di famiglia.