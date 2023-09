Paramount +, i nuovi film in uscita a settembre

Sono in totale 4 i film che Paramount + aggiungerà online a partire dal mese di settembre 2023, tra i quali spicca anche una pellicola vincitrice del premio Oscar al Miglior film: ecco tutte le uscite in arrivo in questi giorni.

Scream VI - Dal 9 settembre

La pellicola horror è uscita nel 2023 per la regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Il film è il sesto capitolo della saga cinematografica con protagonista lo spietato serial killer Ghostface. Al centro della trama troviamo le sorelle Sam e Tara Carpenter, che si sono trasferite a New York dopo i recenti eventi di Woodsboro. Tara vuole vivere una vita normale e lasciarsi tutto alle spalle, mentre Sam è preoccupata che un nuovo assassino possa prenderle di mira e vuole proteggere la sorella minore. Quando cominciano a diffondersi le notizie su omicidi ad opera di assassini travestiti da Ghostface, Sam si unisce al detective Bailey, a Kirby Reed e a Gale Weathers per organizzare una squadra e difendersi dall’assassino. Il film vanta un cast d’eccezione composto anche da Jenna Ortega, Hayden Panettiere e Courtney Cox.

Assassin’s Club - Dal 19 settembre

Nella pellicola un killer viene messo sotto contratto per uccidere sette persone sparse in giro per il mondo, per poi scoprire che queste sono a loro volta assassini incaricati di farlo fuori. Tra i protagonisti troviamo Henry Golding, Noomi Rapace e Daniela Melchior.

Everything, Everywhere, All at once - Dal 26 settembre

Il film vincitore di 7 premi Oscar e 2 Golden Globe racconta le avventure surreali di Evelyn, un’immigrata cinese di mezza età (interpretata da una straordinaria Michelle Yeoh) che da un giorno all’altro si ritrova coinvolta in una folle avventura. La donna diventa all’improvviso l’unica persona in grado di salvare il mondo, esplorando altri universi e collegandosi con le vite che avrebbe potuto vivere. Nel cast troviamo anche Joy Wang, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis.

Sheroes - Dal 30 settembre

Quattro amiche sprovvedute arrivano in Thailandia per un viaggio che si rivelerà essere molto più pericoloso di quello che avrebbero potuto pensare. Le ragazze dovranno lottare per rimanere in vita, utilizzando le loro abilità uniche e sfruttando la loro lealtà in una battaglia al cardiopalma per la sopravvivenza. Le protagoniste sono interpretate da Sasha Luss, Wallis Day, Isabelle Fuhrman e Skai Jackson.