Paramount +, i film di luglio: le uscite da vedere

Il catalogo di Paramount + di luglio si arricchirà di un film in esclusiva davvero molto atteso da parte dei cinefili più incalliti, ma anche di diversi grandi classici che renderanno felici in modo particolare tutti i suoi iscritti alla ricerca di qualche ora di pura leggerezza. Ecco dunque tutte le novità prettamente cinematografiche disponibili sulla nuova piattaforma di streaming a partire dal 1° luglio 2023.

Tutti i film disponibili su Paramount Plus a luglio

Per tutti gli appassionati dei film romantici e leggeri a partire da questo mese è disponibile su Paramount + l’intera saga dedicata alla simpatica Bridget Jones, il personaggio nato dal genio della scrittrice britannica Helen Fielding. Bridget è una trentenne londinese, sovrappeso e frustrata, che non riesce in alcun modo a sentirsi a suo agio nella società di oggi e che è costantemente alla ricerca dell’anima gemella. Nonostante non si senta bella né affascinante, la donna riuscirà presto a trovare almeno due spasimanti disposti a tutto per stare con lei, accettando le sue intemperanze, la sua sbadataggine e i suoi innumerevoli “difetti”. In tutti e tre i film della serie (‘Il diario di Bridget Jones’, ‘Che pasticcio Bridget Jones!’ e ‘Bridget Jones’ baby’) la protagonista è stata interpretata dalla straordinaria Renée Zellweger, premio Oscar per ‘Chicago’. Tra le novità di questo mese su Paramount + vale inoltre la pena segnalare un altro grande classico della commedia britannica come ‘Love Actually’, mentre per gli amanti degli intrighi e dei misteri sono disponibili dal primo luglio ‘Basic Instinct’, ‘Assassinio sul Nilo’ e ‘Assassinio sull’Orient Express’.

Babylon - dal 21 luglio

La pellicola è stata candidata a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi. Il film, originale e stravagante, vanta un cast davvero di grandi stelle, che include Brad Pitt (‘C'era una volta a Hollywood’), Margot Robbie (‘Amsterdam’, ‘Barbie’), Diego Calva (‘Narcos: Messico’), Jean Smart (‘Hacks’), Jovan Adepo (‘Fences’) e Li Jun Li (‘Damages’). I personaggi protagonisti del lungometraggio ambientato nella Hollywood degli anni ‘20 si ritrovano obbligati, quasi da un giorno all’altro, a far fronte alla reale minaccia del sonoro, che ben presto avrebbe fatto dimenticare gli anni d’oro del cinema muto. Tra di loro troviamo dunque una superstar del genere muto (interpretata da Brad Pitt), una giovane starlette (Margot Robbie), un dirigente di produzione (Diego Calva), un talentuoso musicista (Jovan Adepo) e, infine, un’'affascinante performer di successo (Li Jun Li). Babylon è stato prodotto da Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures ed è stato scritto e diretto da Damien Chazelle (già al lavoro in passato su ‘First Man" e sul film premio Oscar ‘La La Land’). I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.