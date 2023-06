Il 21 luglio su Paramount+ sbarca ‘Babylon’

Dal 21 luglio ’Babylon’ sarà disponibile su Paramount+, il servizio di streaming video digitale di Paramount riservato agli abbonati. Il film ha ricevuto tre Nomination agli Oscar (per Migliori Costumi, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia) e ha vinto un Golden Globe per la colonna sonora di Justin Hurwitz.

La trama

Il regista di ‘Babylon’ è Damien Chazelle, che in questa pellicola ha ritratto la Hollywood degli anni Venti nel pieno della sua decadenza, tra eccessi e dissolutezza. Ci riporta al sogno del cinema delle origini della settima arte, con un sapore vintage riletto in chiave contemporanea. In particolare, la narrazione si concentra su un momento critico per l’industria cinematografica del secondo decennio del Novecento, quando si assiste al passaggio dal muto al sonoro. Come conseguenza di ciò, molte star entrano in crisi ed escono di scena, non senza dinamiche e risvolti drammatici.

I personaggi

Il cast di ‘Babylon’ è ricco di nomi importanti. I personaggi principali sono: - Jack Conrad (Brad Pitt), l’attore più pagato del cinema muto; - Nellie LaRoy (Margot Robbie), starlette in cerca di fama e successo; - Sidney Palmer (Jovan Adepo), trombettista jazz di colore che fa il suo ingresso nell’industria cinematografica; - Manny Torres (Diego Calva), un giovane messicano che lavora in quell’ambiente, pieno di speranze e aspirazioni. Accanto a essi nel film ‘Babylon’ compaiono, tra gli altri, anche: - Elinor St. John (Jean Smart), giornalista di gossip saggia e intuitiva; - James McKay (Tobey Maguire), gangster tossicodipendente ai limiti del delirio e della follia; - Fay Zhu (Li Jun Li), incantevole attrice e cantante che fa tanti altri lavoretti per sbarcare il lunario; - Irving Thalberg (Max Minghella), produttore del grande schermo e personaggio realmente esistito.

Scene cult

- Riguardo ad alcuni momenti iconici di ‘Babylon’, il film inizia con un elefante che serve per girare una pellicola muta in un deserto pieno di comparse e che viene trasportato in un veicolo quando, a un tratto, l’animale defeca sul conducente del furgone. - In una delle feste hollywoodiane tra montagne di cocaina e sesso sfrenato, una ragazza si mette a urinare addosso a un uomo nudo sdraiato a terra. - In una seconda parte del film Nellie, ossia Margot Robbie, sotto l’effetto di droghe, getta il “vomito-proiettile”, come è stato definito in alcune interviste, investendo potenti personaggi della New York dell’epoca in smoking, dopo che era stata derisa dagli stessi per la sua scarsa cultura. - Resta impressa anche la scena di Jack Conrad quando assiste di nascosto alle risate del pubblico in platea mentre sullo schermo recita una scena d’amore pronunciando dolci parole in modo molto poco credibile: è il triste segno della sua carriera giunta al capolinea.

Ispirazioni

Il film ‘Babylon’ si richiama al libro ‘Hollywood Babylon' scritto da Kenneth Anger, autore e cineasta morto alla fine di maggio 2023 a 96 anni. Il testo, che svela gli scandali dietro le quinte dello star system, era comparso nel 1959 per la prima volta in Francia, seguito da successive pubblicazioni diffuse anche in Italia.