Il Paradiso delle Signore, l'addio di Elvira Camarrone

Roma, 12 febbraio 2025 – ‘Il Paradiso delle Signore’ ha visto, a fine gennaio, l’addio di un personaggio centrale delle trame, negli ultimi tre anni della soap opera di Rai 1. Parliamo di Clara Boscolo, interpretata da Elvira Camarrone. Nella puntata andata in onda il 31 gennaio 2025, il pubblico ha assistito all’uscita di scena del personaggio, non più presente nelle storie romanzate che fanno compagnia, dal lunedì al venerdì, ai telespettatori.

L’addio di Clara Boscolo

Clara non è più presente a Il Paradiso della Signore. Il suo personaggio è uscito di scena nella puntata del 31 gennaio 2025. La ragazza, infatti, ha avuto un trasferimento in Belgio. La ragazza si era fidanzata con Alfredo, ma la loro relazione era terminata dopo una forte crisi dovuta ad alcune menzogne uscite a galla. Lui, infatti, aveva prestato i soldi ricevuti per la vendita del suo cambio a Irene, la sua ex compagna.

Una volta scoperto cosa aveva fatto, Clara ha preso la decisione di lasciare il fidanzato, convinta che, dietro quel gesto, ci fosse ancora un forte sentimento che lo legasse a Irene. Dopo aver perso la donna, Alfredo ha tentato in tutti i modi di riconquistarla e di riconquistare la fiducia che aveva in lui. Le ha quindi donato un anello di fidanzamento insieme alla proposta di matrimonio. Clara, di fronte a questo gesto eclatante, si è sentita nuovamente certa del sentimento del giovane e ha accettato di sposarlo. I due, quindi, hanno deciso di trasferirsi in Belgio.

Una storia tormentata che ha avuto un lieto fine e che, nella trama, non esclude un possibile ritorno sul set. Non c’è stata un’uscita di scena tragica o drammatica ma la decisione di lasciare Milano. Chissà che, in futuro, non possa esserci un ritorno in Italia per lei. Ma solo le fitte trame de 'Il Paradiso delle Signore' possono deciderlo...

Elvira Camarrone ringrazia fan e colleghi

Proprio in concomitanza con l’uscita di scena da “Il Paradiso delle Signore”, Elvira Camarrone ha condiviso, via Instagram, un lungo messaggio di bilancio legato alla sua esperienza sul set e nella soap opera che l’ha vista tra i protagonisti per ben tre anni. E proprio da questo lungo arco temporale è iniziata la riflessione dell’attrice: “Tre anni fa, quando ho iniziato a vestire i panni di Clara, non avrei mai immaginato quanto questo personaggio, tanto distante da me all’inizio, sarebbe diventato una parte così importante del mio cammino. Ogni giorno sul set mi ha spinta a guardarmi dentro, a esplorare lati di me che non conoscevo, a confrontarmi con emozioni e sfide che non avrei mai pensato di affrontare”.

La Camarrone ha poi continuato parlando proprio di come impersonare Clara sia stato, per lei, una sorta di ‘scuola di formazione’: “Clara è stata molto più di un ruolo, è stata una vera e propria scuola di vita, che mi ha messo alla prova e mi ha permesso di crescere, di evolvermi e di scoprire nuove sfumature di me stessa". Poi, il pensiero si è rivolto con affetto ai suoi compagni di lavoro con i quali ha condiviso mesi e mesi sul set, durante le riprese: “Ma ciò che porterò con me più di ogni cosa sono le persone che ho incontrato in questi anni. Il cast, la troupe, tutte le persone che hanno lavorato con cuore e passione dietro le quinte. Ogni incontro, ogni risata, ogni parola scambiata è diventata parte di una storia che va oltre quello che abbiamo messo in scena. Siete diventati una famiglia per me, e anche se i riflettori si spengono, so che queste relazioni continueranno a essere una parte fondamentale della mia vita”. L’attrice ha evidenziato come, condividendo molte ore al giorno per le riprese della sopa opera, si siano creati rapporti solidi e personali con molte delle persone presenti sul set e ai quali vanno i suoi aperti e sinceri ringraziamenti: “Vi ringrazio con tutto il cuore, per avermi supportata, per avermi fatto sentire amata e compresa. La bellezza di questa esperienza è stata proprio nel camminare insieme, imparando l’uno dall’altro. Non dimenticherò mai questi anni e soprattutto le persone che li hanno resi così speciali. Grazie, davvero”.

Storie e amori nella soap di Rai 1

“Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno a un grande magazzino di Milano tra i '50 e i '60”. Ecco la sinossi ufficiale riportata sul sito Raiplay per descrivere la soap opera di Rai 1, trasmessa dalle 16 circa, dal lunedì al venerdì. Un appuntamento fisso che permette alla rete di raggiungere un elevato share e che viene recuperato anche in streaming, grazie alla visione successiva della puntata trasmessa in tv.

La storia legata alla produzione de ‘Il Paradiso delle Signore’ vede un’origine e uno sviluppo differente. Le prime due stagioni vennero ideate nella classica forma di serie TV, con un giorno della settimana scelto per la messa in onda, in prima serata. Poi nacque un’idea diversa e, a partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, diventò una soap trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 16.

Rispetto al progetto serale anche il cast fu quasi del tutto rinnovato. Dalla versione originale è rimasto solamente Alessandro Tersigni mentre, nella terza stagione è tornata Alice Torriani. Filippo Scarafia e Giulia Vecchio hanno ripreso i loro personaggi solamente nella sesta stagione. La soap opera è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta, dove esistette realmente un negozio chiamato "Paradiso delle signore". Ma le riprese avvengono presso i teatri di posa Videa di Roma.

A oggi appare impensabile l’idea di rinunciare a “Il Paradiso delle Signore” visto il grande successo che ottiene ma, nel 2019, si è paventato davvero il rischio di chiusura. Nel marzo di quell’anno era stata annunciata l’intenzione di fermare la produzione, con la messa in onda solo delle rimanenti puntate già girate. Poi, con una attenta riflessione e dopo le proteste dei fan (che stavano aumentando sempre più in quei mesi) vi fu il passo indietro e la decisione di continuare. Una scelta che ha portato risultati oltre ogni aspettativa, con share che supera – spesso – il 20%, battendo anche la concorrenza in quella medesima fascia oraria.