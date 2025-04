“Rossi Boomer”, a Cartoons on the Bay la nuova creazione di Bruno Bozzetto

Roma, 22 aprile 2025 – La grande creatività di Bruno Bozzetto (il nostro più grande autore di animazione, artista apprezzato in tutto il mondo) sforna un nuovo cortometraggio: si tratta di “Rossi Boomer” che sarà presentato in anteprima mondiale al festival “Cartoons on the Bay”, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, dal 29 maggio al 1° giugno a Pescara. Sabato 31 maggio il celebre autore incontrerà il pubblico nel corso di un evento a lui dedicato.

Un evento atteso, così come anche il ritorno sullo schermo del “Signor Rossi” a 65 anni dalla sua prima apparizione in “Un Oscar per il Signor Rossi”, personaggio molto popolare all’interno di una carriera straordinaria. Bozzetto, 87 anni, può vantare una carriera brillante con tre lungometraggi di grande successo (“West and Soda”; “Vip. Mio fratello Superuomo” e “Allegro non troppo”) oltre a una nomination all’Oscar con “Cavallette” e tante altre opere di grande qualità.

In questo nuovo cortometraggio i Signor Rossi è protagonista di un viaggio surreale e comico alla scoperta del futuro, spinto dalla speranza di trovare finalmente la felicità. Insieme all’inseparabile Gastone, ritrova il suo vecchio fischietto magico che li fa viaggiare nel tempo. Convinto che il futuro sia un paradiso senza guerre, tasse o pubblicità, Rossi si ritrova catapultato in un presente tecnologico e iperconnesso. Un mondo in cui le voci provengono dal nulla, gli elettrodomestici obbediscono ai comandi vocali e le persone, ipnotizzate dagli schermi, vivono come zombie digitali. La ricerca della felicità sembra ridotta a click e notifiche, mentre anche musica e cinema risultano strani e incomprensibili. Con la sua ironia tagliente, Bozzetto regala uno specchio del nostro tempo, in cui il progresso rischia di svuotare di senso la vita stessa. Disilluso e smarrito, Rossi capisce che forse la felicità non è dove pensava di trovarla.