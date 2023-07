Disney, i nuovi film in uscita al cinema

Il cinema non si ferma in estate e, come stanno dimostrando diversi successi, quando esce un titolo che attira il pubblico, gli spettatori continuano ad andare nelle sale, ai giorni nostri confortevoli e climatizzate. Sul fronte delle prossime novità, c’è attesa per i nuovi film Disney in uscita nel 2023 dopo ‘I Guardiani della galassia’, ‘La Sirenetta’, ‘Elemental’, ‘Indiana Jones e il Quadrante del destino’.

‘La Casa dei Fantasmi’

In uscita il 23 agosto. Sarà presentato in anteprima al Giffoni Film festival il 27 luglio. Come suggerisce il titolo, l’ispirazione di questa nuova avventura cinematografica è tratta dalla classica attrazione del parco a tema. La storia è incentrata sulle vicende di una donna e di suo figlio che prendono contatti con un gruppo di esperti spirituali, come essi vengono chiamati. Per questi particolari professionisti madre e figlio hanno una ricerca sui generis: vogliono qualcuno che li aiuti a liberare la loro abitazione da presenze ultraterrene.

‘Assassinio a Venezia’

In uscita il 14 settembre. Il film è prodotto da 20th Century Studios e distribuito in Italia da Walt Disney Studios Motion Pictures. Si tratta di un thriller dal tema soprannaturale, adattamento del romanzo di Agatha Christie ‘Poirot e la strage degli innocenti’. A vestire i panni del celebre investigatore Hercule Poirot, impegnato a indagare su uno strano omicidio, è Kenneth Branagh, che è anche regista della pellicola ambientata nella città lagunare, nel secondo dopoguerra, in un mondo fatto di ombre e misteri.

‘The Creator’

In uscita il 28 settembre. Ecco un altro film Disney in uscita nel 2023, frutto della collaborazione tra la Casa di Topolino e 20th Century Studios. Gareth Edwards dirige questo thriller d’azione avveniristico che immagina una guerra futura tra la razza umana e l’intelligenza artificiale dietro cui si nasconde il Creator, a cui Joshua deve dare la caccia. Joshua (John David Washington, figlio d’arte, il padre, infatti, è Denzel Washington).

‘Povere Creature!’

In uscita il 12 ottobre. Bella Baxter (Emma Stone) è una giovane donna che viene riportata in vita da Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bella è impaziente di conoscere la realtà che la circonda e così scappa con l’avvocato Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), scaltro e dissoluto. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella vuole difendere l’uguaglianza e l’emancipazione. Anche qui, se si desidera approfondire, c’è un libro di riferimento da cui è tratta la pellicola ed è stato scritto da Alasdair Gray.

‘The Marvels’

In uscita l’8 novembre. È il secondo capitolo dedicato a Captain Marvel. Carol Danvers ha recuperato la propria identità e si è vendicata... Tuttavia sono subentrati degli imprevisti e così la protagonista deve fare i conti con un universo destabilizzato. I suoi poteri arrivano a intrecciarsi con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, ossia Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata una speciale astronauta.

‘Wish’

In uscita il 21 dicembre. Tra i film Disney in uscita nel 2023 non poteva mancare il titolo che uscirà in occasione del periodo natalizio. Asha, piena di immaginazione e intuizioni brillanti, esprime un desiderio talmente potente che viene accolto da una forza cosmica. Si tratta di una piccola sfera di energia illimitata, Star. Asha e Star si troveranno ad affrontare insieme un nemico e mostreranno la meraviglia che può accadere quando si uniscono la volontà umana e la magia delle stelle.