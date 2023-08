Le nuove serie Sky da vedere ad agosto

Ad agosto i canali targati Sky e la piattaforma NOW continuano a proporre contenuti di vario genere che spaziano da documentari true crime a serie investigative, senza dimenticare i nuovi episodi di ‘Fantasy Island’ e finali attesi come quello di ‘And Just Like That 2’.

‘Death on the beach’

In uscita il 4 agosto su Sky Documentaries, la docuserie true crime britannica approfondisce alcune cupe vicende noir avvenute negli ex territori del Commonwealth. I fatti narrati, per esempio, hanno visto coinvolti una coppia originaria di Manchester in pensione in Giamaica, un operatore umanitario inglese in vacanza nello Sri Lanka.

‘Fantasy Island 2’

In uscita il 6 agosto su Sky Serie. Tornano i nuovi episodi del remake del celebre telefilm degli anni Settanta. La protagonista è la pronipote di Mr. Roarke, Elena Roarke, ormai custode del resort di lusso su un’isola misteriosa ereditato dal suo prozio.

‘Billions 7’

In uscita il 12 agosto su Sky Atlantic. L’acclamata serie girata a New York, con lo sfondo dell’alta finanza, è giunta alla sua stagione conclusiva che riporta sul piccolo schermo Damian Lewis, interprete del personaggio di Bobby 'Axe' Axelrod.

‘To end all war: Oppenheimer and the atomic bomb’

Dal 22 agosto su Sky Documentaries. L’opera diretta da Christopher Cassel, disponibile sulla piattaforma digitale a ridosso dell’uscita sul grande schermo di ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan, approfondisce la figura, piena di luci e ombre, di J. Robert Oppenheimer. Attraverso testimonianze, reperti archiviati e fonti inedite vengono analizzate le sue scoperte scientifiche, culminate nella creazione della bomba atomica, con le sue devastanti conseguenze.

‘Omicidi nell’Essex’

Dal 25 agosto su Sky Documentaries. La serie a tinte cupe indaga su uno dei più noti pluriassassini della Gran Bretagna: l’omicidio degli Essex Boys, avvenuto in una strada deserta di campagna nel dicembre del 1995. Coloro che sono stati incriminati sono i veri colpevoli? Oltre 25 anni dopo quei tragici avvenimenti, un ex detective e investigatore privato cerca di risalire a che cosa è successo veramente, entrando così in contatto con il mondo della criminalità organizzata per arrivare alla verità.

‘And Just Like That 2’ – Finale di stagione

Dal 25 agosto su Sky Serie sarà disponibile il grande finale della seconda stagione di ‘And Just Like That’. Nei nuovi episodi del sequel di ‘Sex And The City’, Carrie, vedova di Big, ha riallacciato i rapporti con il suo storico ex Aidan. Miranda ha rotto con Che, caduta in depressione dopo un flop professionale. Charlotte vuole ritrovare se stessa e riprendere il lavoro dopo anni dedicati alla famiglia. Nella narrazione, dalla prima stagione, sono entrate le storie di nuovi personaggi come Lisa, Seema e Nya.

‘Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers 2’

Dal 28 agosto su Sky Atlantic. La seconda stagione della serie che vede Adam McKay come producer racconta il periodo d'oro dei Los Angeles Lakers, la competizione con i Boston Celtics e le vite personali di giocatori e allenatori.