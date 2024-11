Novità targata Nomos. Il primo modello dove la data si ’sdoppia’

Come può il settore dell’orologeria attrarre la prossima generazione di acquirenti? Perché gli orologi meccanici di eccellenza sono indispensabili anche dal punto di vista dello stile? Di questo e altro si è parlato a Glashütte, importante centro di produzione di orologi in Germania, in occasione del Nomos Forum. Focus, il futuro dell’orologeria. Durante l’evento, giunto alla sua quinta edizione, gli ospiti hanno potuto assistere a presentazioni di esperti come quelle del celebre giornalista britannico Robin Swithinbank e della stilista berlinese di fama internazionale Kamilla Richter.

Uno dei momenti salienti dell’appuntamento è stata la presentazione di Tangente 2date, un orologio a carica manuale dal diametro di 37,5 millimetri e con l’esclusiva doppia indicazione della data: l’anello brevettato consente di vedere l’intero mese in un colpo d’occhio, mentre la grande finestra a ore 6 mostra la data corrente. E il fondello in vetro zaffiro extra-large rivela il calibro proprietario di nuova ideazione DUW 4601, ornato da una delicata rifinitura a raggi di sole, con una riserva di carica di 52 ore. L’iconico design moderno e lo sfarzo tradizionale si fondono in un unico orologio: l’arte delle date, nella più elegante delle forme. Nella foto, il nuovo modello con un nuovo calibro di Nomos Glashütte. Tangente 2date, il primo orologio con due modi di indicare la data.