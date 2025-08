Così ‘La notte del cuore’ ha conquistato la Prima serata di Canale 5

Per raccontare il fenomeno ‘La notte del cuore’ basterebbe forse citare questo dato: l’episodio andato in onda domenica 3 agosto 2025 su Canale 5 ha fatto registrare quasi 2 milioni di spettatori e uno share del 17,4%. Numeri da record per una serata di inizio agosto quando, di solito, le persone escono e gli ascolti tendono a diminuire. Questa è invece l’eccezione che conferma la regola. Perché, in realtà c’è una nuova regola ed è che le serie tv turche hanno fatto breccia nel cuore degli italiani. Ma procediamo con ordine.

Che cosa è ‘La notte del cuore’

Per chi ancora non lo sapesse, ‘La notte nel cuore’ (il titolo originale ‘Siyah Kalp’ significa letteralmente ‘Cuore Nero) è una drama soap turca trasmessa su Show TV tra il 12 settembre 2024 e il 29 maggio 2025, e portata in Italia da Mediaset nei mesi scorsi. Un esperimento che ha presto conquistato la prima serata su Canale 5 .La protagonista, Sumru Şansalan, interpretata da Ece Uslu, è una donna che in gioventù abbandona i suoi figli gemelli, Nuh e Melek, affidati alla nonna paterna, per rifarsi una vita accanto al ricco Samet Şansalan in Cappadocia. Con lui mette al mondo altri due figli e vive in una lussuosa villa . Cresciuti nel conflitto e nell’incertezza, i gemelli scoprono da adulti la verità sulle loro origini e partono alla ricerca della madre. Giunti in Cappadocia, Nuh s’innamora di Sevilay (Leyla Tanlar) e Melek di Cihan (Burak Tozkoparan), ignari dei legami familiari che li uniscono. Sumru tenta di respingerli per proteggere il suo status, ma i ragazzi riescono a infiltrarsi nel cuore e negli affetti della famiglia Sansalan .

Tra segreti, tensione e ambientazioni: i segreti del successo di questa serie

La serie ha conquistato il pubblico italiano con colpi di scena continui, scandali, rapimenti, incendi, ritorni ostili e scoperte di paternità nascoste. Rispetto alle soap tradizionali che si svolgono prevalentemente in interni, i meravigliosi paesaggi di questa regione della Turchia e una cura particolare della fotografia e delle ambientazioni hanno certamente contribuito a un successo per certi versi inaspettato. Insomma, ‘La notte nel cuore’ è una storia intensa di segreti, vendette, passioni tra gemelli, amori impossibili e la ricerca di un’identità smarrita, ambientata in uno scenario suggestivo e ricco di fascino. La prima stagione di questa serie turca conta 34 episodi nella anche se su Canale 5, ogni domenica sera, viene trasmessa una “tripla puntata” da circa 45 minuti ciascuna, tratte dalle versioni originali molto che, di solito, durano anche più di due ore.