New Amsterdam 5: in arrivo l’ultima stagione. Trama e anticipazioni della prima puntata

La storia di Max Goodwin sta per arrivare al capolinea: in arrivo gli ultimi 13 episodi sull’ospedale pubblico più antico d’America, tra vicende d’amore e storie piene di umanità. Andrà in onda mercoledì 7 giugno su Canale 5 la quinta e ultima stagione di New Amsterdam, il medical drama con Ryan Eggold debuttata nel 2018 su Nbc. Dopo quattro stagioni piene di emozioni – dove abbiamo visto l’affascinante direttore sanitario dell’ospedale newyorchese farsi in quattro per trovare fondi con cui curare poveri casi disperati – nelle prossime settimane vedremo l’epilogo del dramma personale di Goodwin, rimasto vedovo con una bambina piccola e poi lasciato dal nuovo amore alla vigilia del matromonio, e dei tanti personaggi che animeranno le ultime puntate della fortunata serie.

La trama della quinta stagione

La quinta e ultima stagione della serie televisiva statunitense New Amsterdam sarà scandita da 13 episodi. Sarà quindi la più corta tra le cinque stagioni. Il 7 giugno Canale 5 trasmetterà i primi tre: ‘Tutto è indefinito’ (Tbd), ‘Inganno perfetto’ (Hook, Line and Sinker) e ‘Un grande giorno’ (Big Day). Max, tornato al timone del più prestigioso ospedale di New York, dovrà affrontare numerose difficoltà sul piano professionale. Ad attenderlo, però, ci saranno anche le incertezze sentimentali e il vuoto lasciato da Helen Sharpe (Freema Agyeman), la primaria di oncologia che ha spezzato il cuore al medico e che nella quinta stagione rivedremo come guest star. La serie è ispirata a fatti reali tratti dalla storia del Bellevue Hospital di New York raccontata nel libro ‘Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital’ scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

Anticipazioni sulla prima puntata

Max gestisce con dolore e con fatica l'abbandono di Sharpe, perché non riesce a trovare una spiegazione logica. Intanto Lauren Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla, in attesa del definitivo permesso di soggiorno. Esaurita la pazienza degli amici, alla fine si decide a parlare con Leyla e scopre che quest'ultima ha una nuova fidanzata. Il pronto soccorso viene invaso da molte persone aggredite e ferite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso. La Brantley cerca di convincere Max ad accettare la sponsorizzazione di un'azienda famosa: Max, inizialmente contrario, trova poi il modo di trarne vantaggio. Iggy e' alle prese con un nuovo cliente, un ragazzo autistico con una madre ansiosa e protettiva. Bradley, un bambino affetto da un linfoma, esprime un ultimo desiderio.

Come è finita la quarta stagione

Nella quarta stagione, il direttore sanitario Max Goodwin (Ryann Eggold) ha deciso di seguire Helen Sharpe in Inghilterra, trasferitasi per seguire la carriera. È molto innamorato e non vuole perderla. I due hanno deciso di sposarsi, ma ma nell’ultimo episodio di New Amsterdam 4 è accaduto un colpo di scena. A causa di un uragano che ha messo a dura prova l’ospedale e i medici, Max ha deciso di spostare il matrimonio sul tetto del New Amsterdam. Tutto pronto per il sì, ma all’improvviso Goodwin ha ricevuto una telefonata che gli ha spezzato il cuore: è Helen che gli annuncia di aver deciso all’ultimo minuto di non imbarcasi sul suo volo per New York perché non può sposarlo. Max è sotto shock.

Il cast

Protagonista del medical drama è Ryan Eggold, interprete di Max Goodwin. Janet Montgomery è la dottoressa Lauren Bloom, a capo del pronto soccorso. Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds, capo del reparto di cardiochirurgia. Tyler Labine è il dottor Iggy Frome, responsabile di psichiatria. Alejandro Hernandez è l’infermiere Casey Acosta.

Dove vedere New Amsterdam 5

La quinta e ultima stagione andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire da mercoledì 7 giugno (21.21). Tutte le puntate possono essere riviste sulla piattaforma Mediaset Infinity. La stagione finale di New Amsterdam verrà trasmesse in streaming anche su Netflix, ma i fan dovranno attendere tra il 2024 e il 2025.