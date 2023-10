Serie tv Netflix: Lupin e le altre in uscita a ottobre. Trame e curiosità

Con l’arrivo di ottobre Netflix sta preparando per i suoi abbonati tante novità seriali da non perdere, tra cui molti graditi ritorni: vediamo dunque insieme tutti gli show che verranno caricati in piattaforma nei prossimi giorni.

Beckham - Dal 4 ottobre

Questa docuserie divisa in quattro parti mostra i retroscena di una delle più celebri star del calcio mondiale, dagli umili inizi nella classe operaia di East London al successo internazionale con il Manchester United. La serie farà dunque vivere agli spettatori un’altalena di emozioni narrando la sorprendente storia personale dell’ex atleta, alla quale ha ovviamente dato un contributo fondamentale anche la moglie Victoria Beckham, l’indimenticabile Posh Spice delle Spice Girls. Questa docuserie su Beckham è stata curata dal premio Oscar Fisher Stevens (‘Palmer’, ‘And We Go Green’, ‘The Cove - La baia dove muoiono i delfini’) e dal produttore premiato agli Oscar e agli Emmy John Battsek (‘Un giorno a settembre’, ‘Searching for Sugar Man’, ‘Winter on Fire’).

Lupin (3° stagione) - Dal 5 ottobre

Dopo gli eventi narrati nella precedente stagione, il ladro gentiluomo Assane si trova in una condizione di clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi sulla scia di una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo, altrove. Un ritorno inatteso, tuttavia, sconvolge i suoi piani e lo costringe a rimettere in discussione le sue certezze.

Everything now - Dal 5 ottobre

La sedicenne Mia torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare e al suo ritorno si ritrova di nuovo catapultata nel caotico mondo delle scuole superiori, scoprendo così che i suoi coetanei sono “andati avanti” senza di lei. Mia si butta così a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che nella vita, a volte, alcune cose sfuggono dal nostro controllo.

Ne rimarrà solo uno: gara di improvvisazione tragicomica (2° stagione) - Dal 10 ottobre

Un esilarante show di sopravvivenza presentato dal duo comico dei Chidori.

Good Night World - Dal 12 ottobre

La serie è ispirata al celebre manga scritto da Uru Okabe e pubblicato sulle riviste Ura Sunday e MangaONE dalla casa editrice Shogakukan dal 2016. L’anime racconta la storia di quattro membri di una famiglia disfunzionale che trovano svago in un gioco chiamato "Planet", al quale partecipano senza sapere che in realtà si conoscono. Passo dopo passo, ogni familiare scoprirà i segreti dell’altro e comprenderà che tipo di rapporto c’è tra realtà virtuale e mondo reale.

La caduta della casa degli Usher - Dal 12 ottobre

Da Mike Flanagan, ideatore di ‘The Haunting of Hill House’ e ‘Midnight Mass’ arriva questa diabolica serie horror ispirata ad uno dei racconti più celebri del re dell’horror Edgar Allan Poe. Al centro della serie c’è la storia degli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher: i due hanno trasformato la loro Fortunato Pharmaceuticals in un impero industriale, non senza dover scendere a compromessi. I loro torbidi segreti vengono a galla quando gli eredi della loro dinastia cominciano a morire per mano di una donna misteriosa.

Bodies - Dal 19 ottobre

Una miniserie piena di colpi di scena ispirata dalla graphic novel firmata da Si Spencer. Quando il medesimo cadavere viene scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo si ritrova costretto ad indagare. Mentre sono impegnati a cercare collegamenti tra i decenni, i quattro personaggi scoprono che le inchieste sono correlate e che un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (interpretato da Stephen Graham) potrebbe essere ii sospettato numero uno. Ma non tutto è come sembra e il caso, spalmato su 150 anni, potrebbe essere più difficile da risolvere di quanto potrebbero pensare.

Yaralitan - La creatura: Dal 20 ottobre

‘Yaratilan - La creatura’ è una storia epica ambientata nel periodo finale dell'impero ottomano e si incentra su una delle domande fondamentali dell'umanità: "Cosa c'è dopo la morte?". Al centro della storia c’è Ziya, uno studente di medicina avventuroso e ribelle che ha il desiderio irrefrenabile di diventare uno straordinario medico e di riuscire a curare le malattie infettive. Il destino di Ziya si incrocia con quello di Ihsan, un collega al limite tra genio e follia. Ihsan è l'unico davvero in grado di comprendere le ambizioni di Ziya, tuttavia questi due individui feriti e ostracizzati pagano il prezzo dell'esperimento proibito che hanno avuto il coraggio di condurre: l'antica iscrizione che hanno tentato di decifrare potrebbe infatti scatenare il caos…

Doona! - Dal 20 ottobre

‘Doona!’ è una romantica storia di formazione e d'amore tra uno studente universitario ordinario e un'ex stella del K-pop i cui destini si incrociano in un'abitazione condivisa.

Élite (7a stagione) - Dal 20 ottobre

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo tormentano ancora, costringendolo ad andare in analisi. Il giovane decide quindi di partecipare ad uno stage per tornare nella scuola dove tutto è cominciato, per affrontare una volta e per tutte i suoi demoni. La settima stagione della serie, dunque, tratta in modo particolare del tema della salute mentale e di come in molti evitano di parlarne apertamente, per paura o per ignoranza.

Get Gotti - Dal 24 ottobre

Siamo nel 1985 e John Gotti è il “Padrino” più potente di New York, ma anche il più sorvegliato. L'omicidio del "Boss dei boss" Paul Castellano che ha commissionato mette in moto una serie di eventi che farà arrivare il giovane criminale al vertice della famiglia mafiosa più potente d'America. Non sarà facile per le autorità e i procuratori statali riuscire a sconfiggerlo.

Pluto - Dal 26 ottobre

L’anime ‘PLUTO’ è tratto dall'episodio ‘Il più grande robot del mondo’ della serie ‘Astro Boy’ di Osamu Tezuka del 1964 ed è ideato da Naoki Urasawa (‘20th Century Boys’, ‘Yawara! - Jenny la ragazza del judo’, ‘Master Keaton’) in collaborazione con l'esperto co-ideatore Takashi Nagasaki. Si tratta di una serie dai toni drammatici che si svolge in un mondo neo-futuristico in cui esseri umani e robot altamente funzionali vivono in perfetta armonia.

Tore - Dal 27 ottobre

Il protagonista di questa serie svedese è il tormentato ventisettenne Tore. Dopo la drammatica morte della persona più importante della sua vita, il giovane fa di tutto per lasciarsi alle spalle il dolore cercando nel sesso sfrenato, nell’alcol e nelle droghe una panacea ai suoi tormenti. In suo soccorso arrivano per fortuna gli amici di sempre, preoccupati per la sua incolumità.