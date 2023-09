Netflix, Lupin 3: ecco la data di uscita

È stato rilasciato il trailer di ‘Lupin 3’. I sette nuovi episodi della serie francese di Netflix, dedicata alla figura del gentiluomo più ricercato d’oltralpe, saranno disponibili sulla piattaforma il 5 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella, diretti da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens. Produce Gaumont. Su Netflix si possono intanto rivedere le puntate precedenti alla terza parte di ‘Lupin’.

Trama di ‘Lupin 3’

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie Claire e dal figlio Raoul. Diop è costretto ad andare di nuovo a Parigi presentando una folle proposta ai suoi cari: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma i fantasmi del passato sono sempre in agguato, dietro l'angolo. Un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Prima parte

Cinque episodi. Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà il libro ‘Arsène Lupin, ladro gentiluomo’ come ispirazione per vendicare suo padre. La serie segue le sue avventure mentre cerca di smascherare la corruzione e l'ingiustizia e allo stesso tempo proteggere suo figlio. È un mix di intrighi, misteri e azione, ed è stata ben accolta dal pubblico e dalla critica. La conclusione della prima parte di Lupin ci lascia in una situazione incerta: Raoul è rapito da uno dei complici dell'astuto antagonista Hubert Pellegrini.

Seconda parte

Altri cinque episodi. La seconda stagione della serie riprende esattamente dalla fine della prima parte e ci guida attraverso un susseguirsi crescente di emozioni fino alla risoluzione finale della vendetta tanto agognata dal protagonista. Questa stagione si concentra maggiormente sulla vita dei personaggi e sul tema del razzismo, conducendoci in un'alternanza di illusioni e inseguimenti, fino al compimento del desiderio di vendetta contro Pellegrini.

Omar Sy

Omar Sy è un attore e comico francese nato il 20 gennaio 1978 a Trappes, una città nei sobborghi di Parigi. La sua carriera, caratterizzata dalla sua abilità di passare dai ruoli comici a quelli drammatici con talento e versatilità, ha avuto un grande impulso grazie al film ‘Quasi amici – Intouchables’ (2011), in cui ha interpretato il ruolo di un giovane senzatetto che viene assunto per prendersi cura di un ricco tetraplegico. Questo film è diventato un enorme successo in Francia e ha contribuito a lanciare Omar Sy a livello internazionale. L’attore ha vinto anche il premio César come miglior attore per questa interpretazione. Sy ha continuato a recitare in una serie di film di successo, tra cui ‘Samba’ (2014), ‘Jurassic World’ (2015), ‘Inferno’ (2016) e ‘X-Men: Days of Future Past’ (2014). Successivamente è stato scelto come protagonista nella serie Netflix ‘Lupin’.