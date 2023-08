Netflix, le serie da vedere ad agosto

Prosegue l’estate di Netflix con nuovi titoli in uscita sia sul fronte delle serie tv sia su quello dei film. Ecco, in particolare, le nuove serie disponibili sulla piattaforma di streaming diffusa in più di 190 Paesi al mondo, tra debutti online di fenomeni cult come ‘Paso Adelante’ e nuove stagioni di successi recenti come ‘Avvocato di difesa’, ‘Heartstopper’ e ‘Ragnarok’. ‘Paso Adelante’ Uscita oggi 1 agosto. Dopo quasi vent’anni la scuola di danza più nota di Madrid riapre le sue porte con tutti gli episodi (84, in Italia suddivisi in 173 puntate, per sei stagioni) resi disponibili online su Netflix. La trama della serie spagnola, molto famosa tra i ragazzi dei primi anni Duemila, vede al centro la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con il sogno di diventare cantanti, ballerini, attori e artisti a 360 gradi. Tra i personaggi di punta figurano l’esuberante Lola Fernandez (Beatriz Luengo), la nipote della co-direttrice, con la passione per la danza, Silvia Jauregui (Monica Cruz), Pedro Salvador (Pablo Puyol), e poi ancora Roberto 'Rober' Arenales (al quale presta il volto Miguel Angel Muñoz) e la frizzante Ingrid Muñoz (Silvia Marty).

‘Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer’: stagione 2 parte 2

Disponibile dal 3 agosto. Tornano i nuovi episodi con protagonista Mickey (Manuel Garcia-Rulfo), che guida uno studio legale dal sedile posteriore della sua auto, seguendo casi grandi e piccoli a Los Angeles. La serie è ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, in particolare a ‘Il quinto testimone’, quarto libro di ‘Avvocato di difesa’. Si può recuperare la prima parte sempre con lo streaming su Netflix.

‘Heartstopper’: stagione 2

Disponibile dal 3 agosto. Anche nella seconda stagione della serie romantica, ispirata alla graphic novel di Alice Osean, il filo conduttore è l’amore tra Nick e Charlie. Intanto ci sono difficoltà impreviste per Tara e Darcy e potrebbero subentrare nuovi sviluppi nel rapporto tra Tao ed Elle. Intanto incombono gli esami e ci sono da organizzare una gita scolastica a Parigi e un ballo. Ma l’amicizia, per tutti, è una risorsa fondamentale.

‘Ragnarok’: stagione 3

Disponibile 24 agosto. Riprendono i tredici combattimenti corpo a corpo tra dei e umani per la sopravvivenza dell'umanità in uno scontro tra ideali. La serie è ben nota agli appassionati di manga da cui è tratta, con oltre 14 milioni di copie vendute e numerosi premi ricevuti. A produrre l’adattamento animato è stato lo studio Graphinica, che ha già curato ’uni Taisen: Zodiac War’ e ‘Hello World’, nonché opere di animazione CGI 3D come ‘Girls und Panzer’, ‘L'Immortale – Blade of the Immortal’ e ‘Promare’.