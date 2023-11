Netflix: tutti i film in uscita a novembre

L’offerta di novembre su Netflix comprende il cinema d’autore, con l’ultimo film di Ozpetek, il thriller con Michael Fassbender, diretto da David Fincher, la terza commedia degli Youtuber ‘Me contro Te’ e il lungometraggio d’animazione ‘Leo’.

‘Nuovo Olimpo’

Disponibile dal 1° novembre. Anni ’70. Due venticinque anni, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, si incontrano casualmente e si innamorano profondamente. Le varie vicissitudini li portano a separarsi, e nei trent’anni successivi, si cercano l’un l’altro. Il regista Ferzan Özpetek ha spiegato che il punto di partenza del film è una storia vera che gli è accaduta cinquant’anni fa. Ma nel corso del processo creativo per la realizzazione del film, i confini autobiografici si sono sfumati, trasformando la storia non solo in qualcosa di personale e autobiografico, ma anche condiviso da molti altri.

‘The Killer’

Dal 10 novembre. In una Parigi notturna, l'assassino, interpretato da Michael Fassbender, è un uomo senza nome vestito in modo discreto. Dal pavimento di un ufficio vuoto, di fronte all'appartamento lussuoso del suo obiettivo, tiene in mano un fucile e osserva attentamente. Tuttavia, le cose non vanno come previsto, e il killer è costretto a fuggire. I suoi boss decidono di eliminarlo… La regia è di David Fincher.

‘Me contro Te – Il film: Persi nel tempo’

Dal 13 novembre. Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti YouTuber, sono protagonisti di questo lungometraggio che rappresenta il loro terzo film. La trama si sviluppa quando la rottura di una clessidra magica provoca un viaggio nel tempo per i personaggi principali. Sofì e Perfidia si ritrovano catapultati nell'Antico Egitto, mentre Luì e il Signor S finiscono in un futuro distante. Nel cast del film figurano anche Antonella Carone e Pierpaolo Zizzi, con la regia affidata a Gianluca Leuzzi.

‘Leo’

Dal 21 novembre. Da decenni, Leo, una lucertola ultrasettantenne, è intrappolata nella stessa classe di una scuola in Florida insieme a una tartaruga. Quando scopre che gli è rimasto solo un anno di vita, Leo decide di fuggire per sperimentare la vita al di fuori della scuola. Tuttavia, si trova coinvolto nei problemi degli studenti, compresa una supplente incredibilmente cattiva. La sua lista dei desideri è eccentrica, ma completarla si rivelerà sorprendentemente gratificante.