Netflix, i film in uscita a febbraio 2025: da 'Parthenope' a 'Luna di miele con mamma'

Non solo serie tv in arrivo a febbraio 2025 su Netflix, ma anche alcuni film che vanno ad aggiungersi al catalogo dei titoli disponibili sulla piattaforma streaming. A seguire una guida con le uscite da non perdere, dal cinema d’autore italiano a pellicole perfettamente in linea con l’arrivo di San Valentino.

Kinda Pregnant

Disponibile su Netflix a partire dal 5 febbraio, il nuovo film del regista Tyler Spindel e scritto da Schumer e Julie Paiva, vede come protagonista Lainy, una donna che diventa talmente gelosa della gravidanza della sua migliore amica che sceglie di indossare una finta pancia tutta sua per sembrare anche lei incinta. Naturalmente, seguono imprevisti e complicazioni ma, incredibilmente, anche l’amore sembra bussare alla porta. Amy Schumer è l’attrice che interpreta il ruolo di Lainy in questa commedia degli equivoci che promette buonumore e leggerezza.

Parthenope

Il titolo è sicuramente tra i più attesi. Parliamo dell’ultima fatica di Paolo Sorrentino, uscita nel 2024 nei cinema e in grado di incassare oltre 7 milioni e mezzo di euro al box office. Al centro della trama Parthenope, una donna che ha il nome della sua città, ma non è né sirena né mito. Il film ripercorre le vicende della sua vita attraverso i decenni, a partire dagli anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri, tra Capri e Napoli. Nel cast troviamo Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Daniele Rienzo, Dario Aita, Luisa Ranieri ed Isabella Ferrari.

Luna di miele con mamma

La pellicola, diretta da Nicolas Cuche, racconta la storia di Lucas (interpretato da Julien Frison), un giovane in procinto di sposarsi. Ma l’uomo viene abbandonato sull’altare dalla fidanzata Maya (Margot Bancilhon), che decide di tornare con il suo ex. Il ragazzo, invece di cancellare la luna di miele prevista, decide di partire comunque, ma con una compagnia decisamente inaspettata: sua madre Lily (Michèle Laroque). Tra madre e figlio prende vita un viaggio decisamente curioso, con i due alle prese con bizzarre e imbarazzanti situazioni ma, allo stesso tempo, pronti a capirsi veramente forse per la prima volta. Per i due, questa vacanza, è un mix di momenti comici e assurdi ma anche un modo per riflettere sulle loro vita e sul loro legame. Dal 12 febbraio 2025.

La Dolce villa

Proprio intorno a San Valentino sbarca questa commedia romantica con protagonista Scott Foley nei panni di un uomo d'affari pragmatico che si reca in Italia per far cambiare idea alla figlia Olivia (Maia Reficco), intenzionata a restaurare una villa abbandonata che ha comprato ad una cifra irrisoria. Durante la sua permanenza in Italia, però, si ritrova coinvolto e affascinato dalla tipica dolce vita italiana, fa incontri diversi e inizia a comprendere che le sue certezze sono pronte ad essere messe in discussione. Anche nella sfera sentimentale. Dal 13 febbraio 2025.

Love Forever

Il 14 febbraio arriverà su Netflix questa commedia romantica che segue la storia di Hanna e Samuel, due abitanti di Stoccolma che scelgono di sposarsi in maniera intima e riservata, in compagna. Ma l’arrivo inaspettato delle famiglie e degli amici manderà all’aria il loro piano iniziale. Tutto sembra sgretolarsi quando Hanna scappa dalla cerimonia e scoppia una rissa. Ma da tutto questa confusione nasce un nuovo giorno che segna anche l’inizio di un futuro più roseo.