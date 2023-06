Netflix, la nuova docu-serie ‘Il Principe’ esce il 4 luglio

Su Netflix è in arrivo una nuova docu-serie italiana. Si tratta de ‘Il Principe’, sviluppata e diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi, al debutto sulla piattaforma, in Italia e nei Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 4 luglio. La produzione è di MDE Films.

Trama

‘Il Principe’ di Netflix si compone di tre episodi che ripercorrono le vicissitudini di Vittorio Emanuele, ultimo erede al trono tricolore per la dinastia dei Savoia e padre di Emanuele Filiberto. Secondo le anticipazioni, diffuse dalla stessa piattaforma, si tratta di un racconto intimo che affronta temi come il rapporto pieno di tormenti e inquietudini tra il rampollo e i genitori, la storia d’amore con colei che sarebbe diventata sua moglie, Marina Doria, il periodo lavorativo in Iran, i vari scandali in cui fu coinvolto il protagonista e tanto altro.

Primo episodio

La narrazione de ‘Il Principe’ su Netflix comincia con il referendum indetto nel giugno 1946 con cui la maggioranza degli italiani scelse la repubblica. In seguito all’abolizione della monarchia, il giovane Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II e di Maria José del Belgio, è costretto a lasciare l’Italia. Ritroviamo successivamente l’erede Savoia ormai adulto, sposato e con un figlio piccolo in una dimora acquistata a Cavallo, in Corsica, da cui in lontananza si vede quello Stivale da cui è stato bandito. Nel 1978 alcuni ragazzi, in vacanza in Sardegna, visitano la località e utilizzano senza permesso il gommone del Principe. Purtroppo quell’azione incauta darà via a una serie di eventi dal tragico epilogo…

Secondo episodio

L’antefatto è quello precedentemente anticipato. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1978, nella Baia di Palma, il gommone di Vittorio Emanuele è sparito. Il Principe se ne accorge e chiede spiegazione alle persone che stanno sul panfilo “Coke” attraccato vicino al suo yacht. Scoppia un diverbio tra Vittorio Emanuele e Niki Pende, medico romano ed ex consorte dell’attrice Stefania Sandrelli. Vittorio Emanuele prende la sua carabina, sale sul “Coke” e spara. In seguito dirà che l’ha fatto per solo per spaventare i rivali.

La tragedia di Hamer

Purtroppo, però, un colpo sparato dal Savoia colpisce il giovane Dirk Hamer che si trova su una barca vicina. Trasportato in ospedale, prima in Corsica e poi in Francia, Hamer continua a peggiorare. Infine, trasferito ad Heidelberg, in Germania, muore lì pochi mesi dopo, l’8 dicembre 1978. La vicenda cambia l’esistenza di molte persone, tra cui quella del Principe, che rischia decenni di detenzione, e della sua famiglia.

Terzo episodio

Si parla del lungo processo che deve affrontare Vittorio Emanuele e il ritorno in Italia dei Savoia dopo cinquant’anni di esilio. Ma nell’episodio conclusivo de ‘Il Principe’ di Netflix si ripercorre anche un nuovo scandalo che vede Vittorio Emanuele condotto nuovamente in carcere e una risoluzione inattesa e insperata a tutto ciò che era rimasto in sospeso. Il focus della puntata, però, è incentrato soprattutto sulle nuove generazioni e sul loro coraggio, testimoniato da figure come quelle di Emanuele Filiberto, come anticipato figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, e quelle delle figlie di Birgit Hamer, sorelle di Dirk.