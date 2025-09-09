'NCIS: Tony & Ziva', Michael Weatherly e Cote de Pablo tornano in uno spin-off dell’amata serie tv

“C'è un brano che si chiama ‘You Talk Too Much’ (Parli troppo, ndr). È la mia canzone”. Michael Weatherly ride, si copre il volto con la giacca, parla all'orecchio dell'amica e collega Cote de Pablo e, addirittura, accenna a qualche esercizio per i bicipiti mentre la traduttrice riporta in italiano una sua lunga risposta.

La coppia di attori è arrivata a Roma – con tanto di foto di fronte al Colosseo - per presentare 'NCIS: Tony & Ziva', spin-off del celebre franchise poliziesco disponibile in esclusiva su Paramount+. Ecco cosa sappiamo della nuova serie tv.

La storia al centro dello spin-off

La storia vede i due agenti, dopo anni di distanza, crescere insieme la figlia Tali a Parigi fino a quando la società di sicurezza di Tony subisce un attacco che li costringe alla fuga per l’Europa nel tentativo di trovare chi li ha presi di mira. Una missione che li mette alla prova non solo come ex agenti, ma anche come coppia dopo anni di lontananza e ferite del passato ancora da ricucire del tutto.

La differenza dalla serie originale

Una stagione che, a differenza della serie originale, deve fare i conti con un mondo completamente cambiato, anche in relazione alla tecnologia applicata alle indagini. "È stato qualcosa di molto organico da affrontare. Inoltre, i nostri sforzi sono stati incentrati più sullo sviluppo emotivo dei personaggi che vivono nel mondo attuale. Anche se affrontiamo droni o attacchi informatici, sono solo una parte della vita di oggi", spiega Weatherly.

"Non abbiamo passato molto tempo a discutere di ciò che la tecnologia o la scienza stanno facendo, quanto piuttosto ad affrontare il presente cercando di far funzionare la relazione tra i due e il loro essere genitori”, aggiunge l’attore.

Cote de Pablo: “È stata un’esperienza folle”

Sono passati molti anni dall'ultima volta che i due attori hanno condiviso il set nei panni di Tony e Ziva. “È come con il tuo migliore amico. Anche se non lo vedi per 10 anni e poi ti ritrovi di nuovo insieme a lui, nulla sembra cambiato”, sottolinea Cote de Pablo.

“La base della nostra amicizia era NCIS. È stata un'esperienza folle – continua Cote de Pablo – lavoravamo 17 ore al giorno. Abbiamo attraversato molti momenti difficili, altri in cui eravamo esausti ed altri ancora molto divertenti. Tutto questo ha plasmato il nostro legame".

“Ho visto su YouTube una clip di Marcello Mastroianni e Sophia Loren che venivano intervistati in America da Dick Cavett. Se potessimo aspirare a una qualsiasi coppia per il tipo di chimica e di ironia che li ha sempre accompagnati, loro sarebbero il miglior esempio. E non lo dico solo perché siamo in Italia”, aggiunge, ridendo, l'attrice

Scene intime inun set blindato

In 'NCIS: Tony & Ziva', oltre all'azione e alla componente poliziesca è presente anche una forte linea narrativa legata alla relazione tra i due protagonisti. Nelle scene intime, però, i due interpreti hanno scelto di non utilizzare la figura dell'intimacy coordinator. “Io e Michael abbiamo lavorato insieme per 20 anni”, sottolinea de Pablo. “Avevamo un set chiuso, il che significa che c'erano pochissime persone presenti. Sentivamo di poter bypassare l'intimacy coordinator e concentrare i nostri sforzi nel trovare la chiave per la scena in modo organico".

"Il regista e lo sceneggiatore – ricorda l’attrice – avevano idee molto specifiche sulle immagini che volevano creare. Volevano fossero sensuali e romantiche e che trasparisse l'amore. Erano specifici e immaginavano momenti molto simili a fotografie, come dei flash o dei sogni. Siamo andati sul set come facciamo di solito: con fiducia l'una per l'altro".

Ecco perchè la serie funziona

All'annuncio del loro ritorno sul piccolo schermo, i molti fan di 'NCIS – Unità anticrimine' hanno gioito all'idea di rivederli insieme sullo schermo, mentre la serie originale – arrivata alla 22ª stagione – continua a godere di molta popolarità. “Penso funzioni molto bene perché vive all'interno della struttura procedurale. C'è un crimine che viene risolto alla fine dell'episodio", riflette Cote de Pablo.

"Ma all'interno di questa trama ce n'è un'altra ed è il motivo per cui le persone si sintonizzano ogni giorno. Vogliono vedere i personaggi che amano affrontare le loro vite quotidiane e i loro conflitti. Donald P. Belisario ha scritto questi personaggi magnificamente. Li ha resi unici. Hai la possibilità di vedere un gruppo di lavoro che si muove come se fosse una grande famiglia”.