Nanni Moretti compie 70 anni: la vita, la carriera e i suoi film più famosi

Il 19 agosto Nanni Moretti compie 70 anni. Ripercorriamo i grandi successi del noto e pluripremiato regista, attore e sceneggiatore.

La formazione e gli esordi

Nato il 19 agosto 1953 a Brunico, in Alto Adige, Giovanni Moretti, noto come Nanni, ha dimostrato fin da giovane un forte interesse per il cinema e la narrazione in generale. È cresciuto a Roma, dove ha conseguito la maturità classica. Negli anni Settanta, prima di dedicarsi principalmente al settore audiovisivo, Moretti era un giocatore di pallanuoto ed era arrivato a gareggiare nella Nazionale giovanile. La passione per questo sport, al pari di altre discipline come il calcio, torna anche in diversi film (nello specifico, per quanto riguarda la pallanuoto, in ‘Palombella rossa’ del 1989). I primi cortometraggi dell’artista sono stati ‘La sconfitta’ e ‘Pâté de bourgeois’, girati nel 1973, seguiti dal mediometraggio del 1974 ‘Come parli frate’, in cui il regista interpreta un timido e titubante Don Rodrigo.

Il gusto cinematografico di Moretti

L'opera di Nanni Moretti è caratterizzata da un ritmo narrativo unico, una miscela di commedia e dramma che riflette la stessa esistenza umana, un intreccio costante di gioie e dolori, un viaggio nella mente e nell’anima umani. In quasi ogni suo film, come suo tratto distintivo, Moretti affronta tematiche sociali e politiche con tocco ironico, senza però mai perdere di vista l’umanità dei suoi personaggi. La sua è una critica sociale spesso filtrata attraverso la satira, che offre una prospettiva assolutamente originale sulla società contemporanea.

I film cult degli anni Ottanta e Novanta

Il primo lungometraggio di Moretti risale al 1976 ed è ‘Io sono un autarchico’. Nel 1978, poi, è uscito ‘Ecce Bombo’ in cui Moretti analizza il tema delle disillusioni giovanili. Nel 1981 in ‘Sogni d’oro’ (che ha ottenuto il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia) troviamo un giovane cineasta emergente, che è preda di ripetute ossessioni, dalla solitudine alla paura delle donne fino all’ostilità verso le mode. Nel 1984 Moretti ha diretto ‘Bianca’. Attraverso il protagonista, il professore Michele Apicella, l’artista ha raccontato il senso di spaesamento di una generazione di fronte al crollo delle ideologie e delle certezze. L’argomento è stato ripreso pure ne ‘La messa è finita’ (Orso d’argento - Gran premio della Giuria al Festival di Berlino), in cui un prete, don Giulio, interpretato da Moretti, torna nella Capitale dopo alcuni anni di assenza e trova tutto profondamente cambiato. In ‘Palombella rossa’ del 1989, citato in precedenza, e nel documentario ‘La cosa’ del 1990, il regista e attore ha affrontato il tema della crisi di identità della sinistra italiana successivamente alla caduta del muro di Berlino. Nel frattempo, nel 1986, Moretti, con Angelo Barbagallo, ha fondato a Roma la società di produzione Sacher Film. Nel 1991 ha vinto il David come Migliore attore protagonista per ‘Il portaborse’ di Daniele Luchetti.

Successo internazionale

Il film che ha portato Moretti alla fama anche al di fuori del nostro Paese è stato ‘Caro Diario’, da lui scritto, diretto e interpretato nel 1993, premiato ai David del 1994 come Miglior Film e per la regia al Festival di Cannes, sempre nel 1994. Composta da tre capitoli indipendenti e complementari (un giro in vespa in una Roma deserta ad agosto, un viaggio alle Isole Eolie, l’esperienza della malattia e il rapporto con i medici), questa pellicola è autobiografica e nello stesso tempo collettiva, dal momento che associa alle ossessioni del regista quelle dell’Italia intera, incapace di onorare la memoria, ascoltare e capire. ‘Aprile’, del 1998, si apre con i risultati elettorali del 1994, con la sconfitta della sinistra e la vittoria della coalizione di centrodestra capeggiata da Silvio Berlusconi.

Anni Duemila

Nel 2001 con ‘La stanza del figlio’ Moretti ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, sempre nello stesso anno. ‘La stanza del figlio’ è una profonda riflessione sul dolore devastante vissuto da un padre che ha perso il sangue del suo sangue in un tragico incidente. La pellicola ha conquistato anche tre David di Donatello (miglior film, miglior attrice protagonista, Laura Morante, e migliori musiche, realizzate da Nicola Piovani). Nel 2006 è stato un altro successo ‘Il Caimano’, scritto, diretto e interpretato dal cineasta romano, premiato con 6 David di Donatello. Nel 2007 Moretti ha recitato (co-firmandone la sceneggiatura) in ‘Caos calmo’ di Antonello Grimaldi, tratto dall’omonimo libro scritto dai Sandro Veronesi.

Opere più recenti

Negli ultimi anni Moretti ha realizzato ‘Habemus Papam’ (uscito nel 2011), ‘Mia madre (2015), ‘Tre piani’ (2021) e infine ‘Il sol dell’avvenire’ (2023). Il lungometraggio, incentrato sulla storia di un regista che, faticosamente, cerca di portare a termine le riprese di un film ambientato ai tempi della rivoluzione ungherese del 1956, ha rappresentato l’Italia a Cannes 76 insieme a ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e a ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher. Da segnalare anche ‘Santiago, Italia’, nel 2019, premiato ai David dello stesso anno come Miglior documentario, che racconta come l’ambasciata tricolore diede rifugio agli oppositori del regime del dittatore cileno Pinochet nei primi anni Settanta.