'Mrs Playmen' , Carolina Crescentini: “Oggi negare l'aborto alle donne è inaccettabile”

Roma, 22 ottobre 202 5 – «È la storia dell'autodeterminazione di una donna che scopre di essere più forte di quello che le hanno detto di essere». Dal tono della voce, dall'entusiasmo e dal trasporto che mette in ogni sua parola, si capisce come per Carolina Crescentini prendere parte a ' Mrs Playmen ' sia stato molto più di un semplice lavoro. La serie diretta da Riccardo Donna, su Netflix dal 12 novembre dopo il passaggio alla Festa del Cinema, racconta la storia vera di Adelina Tattilo , direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70 che, in un'epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe, si è schierata in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all'aborto e l'emancipazione femminile . Questo quando suo marito la abbandonala lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull'orlo del collasso che la costringe a rimboccarsi le maniche. «Mi sono innamorata di Adelina e la prima cosa che ho fatto è stata leggere tutti i libri su di lei che mi spiegassero il contesto in cui è vissuta . Ho visto un'incredibile attinenza con il presente », spiega l'attrice.

«È una donna che si trasforma attraverso le cose che le succedono. Trova un coraggio che non sapeva di avere e scopre di essere libera. Si ritrova ad avere le redini di una rivista erotica. E lì deve essere accettata da persone che non vogliono un capo donna e le sue opinioni e che si permettono un cameratismo che non può tollerare. Poi deve impratichirsi e imparare un mestiere sia da un punto di vista gestionale che creativo». «Si affida a persone che ritiene valide, cresce e ci prende gusto. Scopre di essere in gamba e che le piacerebbe lasciare un'impronta anche nell'evoluzione della società », continua Crescentini. «Pensa a Playmen non solo come una rivista maschile, ma può essere letta anche dalle donne. Chiama degli intellettuali a scrivere e vu ole far capire alla società che la donna è una protagonista dell'erotismo e non semplicemente un oggetto del desiderio . Vuole riprendersi quello che non ha mai avuto».

A chi le chiede se si possa definire una moda quella degli ultimi anni di concentrasi su personaggi femminili forti al cinema e in tv, Crescentini replica: «Definirla una moda sarebbe davvero riduttivo. Da alcuni anni gli sceneggiatori hanno iniziato a raccontare un certo tipo di donne che prima esistevano, ma erano raccontate semplicemente come “la moglie, l'amante o l'oggetto del desiderio” del maschio protagonista». «La rifrangenza con l'oggi della serie non ha semplicemente a che fare con le battaglie che ha fatto Adelina, ma anche con la perdita delle vittorie delle nostre madri e nonne», continua l'attrice. «La serie parla di delitto d'onore, matrimonio riparatore, stupro che lede il senso del pudore pubblico e non la persona. Se si guarda al passato e si vede che dopo cinquant'anni stiamo messi ancora così, ci si dovrebbe arrabbiare tantissimo».