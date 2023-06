Morto Treat Williams, era il protagonista di Everwood

E' morto Treat Williams. L'attore, noto per i personaggi del leader degli hippie nell'adattamenti cinematografico firmato Milos Forman del musical 'Hair' e più recentemente per il dottor Andy Brown nella serie Everwood - questo ruolo gli era valso una nomination ai Golden Globe - aveva 71 anni ed è morto in seguito a un incidente stradale.

La scomparsa dell'attore è stata confermata a People dal suo agente Barry McPherson secondo cui "un'auto gli ha tagliato la strada". "Sono devastato. Era un uomo meraviglioso - ha commentato - e aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni Settanta”.

Nella sua carriera anche film come 'C'era una volta in America' di Sergio Leone e '1941 - Allarme a Hollywood' di Steven Spielberg, oltre a serie tv famose come ‘Deep Rising', 'Blue bloods' e 'Chicago Fire'.

"Treat e io - ha scritto l'attore James Woods - abbiamo trascorso mesi a Roma per girare 'C'era una volta in America'. Avrebbe potuto essere un periodo stressante e solitario, ma il suo buon umore e il suo senso dell'umorismo sono stati una manna dal cielo. Gli volevo molto bene e sono devastato dal fatto che se ne sia andato".