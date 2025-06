Morto l’attore Rick Hurst, il vice sceriffo della serie tv ‘Hazzard’

Roma, 27 giugno 2025 – È morto l'attore statunitense Rick Hurst, noto al grande pubblico per aver vestito i panni del vice sceriffo Cletus Hogg nella celebre serie televisiva ‘Hazzard" (The Dukes of Hazzard, il titolo originale). Aveva 79 anni. Secondo quanto scrive Tmz, che riporta le parole della moglie Candace Kaniecki, il decesso è giunto all’improvviso. Le cause non sono state rese note. Il 3 luglio l’attore era atteso proprio a un evento celebrativo del telefilm al Cooter's Place di Pigeon Forge, in Tennessee, insieme ad altri protagonisti.

Nato a Houston il 1° gennaio 1947, Hurst ha partecipato a numerose altre produzioni televisive negli anni ‘70, da ‘ M*A*S*H’ a ‘La casa nella prateria’, ‘Happy Days’, ‘L’uomo da sei milioni di dollari’, prima di ottenere il ruolo che lo porterà alla popolarità. Il suo nome è infatti legato al bonario e imbranato vice dello sceriffo Rosco P. Coltrane della contea di ‘Hazzard’. Il suo personaggio, cugino del corrotto Boss Hogg, era spesso protagonista di gag esilaranti e inseguimenti rocamboleschi a bordo dell’auto della polizia, diventando nel tempo una figura molto amata dello show.

Tuttavia la sua carriera non si è limitata solo a questo. Ha recitato anche in film come ‘The Karate Kid Part III’ e ‘Fiori d’acciaio’, senza dimenticare le sue partecipazioni in altre serie televisive di grande successo come ‘La signora in giallo’, ‘227’, ‘The Wonder Years’ e ‘Melrose Place’.

Suo figlio è l'attore Ryan Hurst, noto per essere uno dei protagonisti di un’altra serie tv ‘Sons of Anarchy’.