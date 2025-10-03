Morto Remo Girone, l’attore aveva 76 anni

Montecarlo, 3 ottobre 2025 – Il mondo del cinema e della tv piange la scomparsa di Remo Girone. L’attore, 76 anni, è morto a Montecarlo. Un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo del cinema italiano, visto che nulla lasciava presagire negli ultimi giorni a una tragedia del genere.

Nato l’1 dicembre 1948 in Eritrea, Remo Girone ha avuto una lunga carriera da attore. Ma il ruolo che lo ha consacrato nel mondo della tv e del cinema italiano è stato quello del cattivo Tano Cariddi ne ‘La piovra’.

"Durante ‘La Piovra’ ho scoperto di avere un tumore alla vescica. Ne sono guarito, ma c'è chi ha detto addirittura che stavo morendo. Alla ‘Piovra’ mi hanno sostituito e ho dovuto mettere in mezzo gli avvocati. Per fortuna mia moglie Vittoria mi è stata vicino. Non credo sempre in Dio, ma in quei momenti ti aggrappi a qualsiasi cosa" aveva raccontato tempo fa a ‘Vieni da me’, programma condotto da Caterina Balivo.

Remo Girone, l'attore è morto a 76 anni

Ma non solo ‘La piovra’. Remo Girone ha girato una cinquantina di film per il cinema, partecipando ad altrettante fiction per la tv. Non sono mancate neppure esperienze teatrali.

Una presenza alla quale il pubblico è sempre stato particolarmente affezionato. L’attore ha ricevuto negli ultimi anni tre riconoscimenti molto importanti: nel 2019 Grand Prix Corallo Città di Alghero per la sezione Cinema-Teatro e nel 2021 il Premio per la carriera Flaiano Sezione Teatro e il Premio alla carriera alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.