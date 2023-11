Morto Peter Fischer, creatore de ‘La signora in giallo’

Nuovo lutto per la serie tv, anzi il telefilm come era la classificazione tradizionale, 'La signora in giallo'. Il creatore, e uno dei tre sceneggiatori, Peter Steven Fischer è morto all'età di 88 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta lunedì scorso, è stato dato dal nipote Jake McElrath a 'The Hollywood Reporter'. La morte di Peter Fischer arriva un anno dopo la scomparsa dell’attrice Angela Lansbury.

Anche a lui si deve l'ingresso dell'attrice Angela Lansbury nella serie nei panni della protagonista, diventata poi leggenda, Jessica Fletcher. Dopo il rifiuto dell'ex star della sitcom 'Arcibaldo' Jean Stapleton, infatti, i tre sceneggiatori Levinson, Link e Fischer chiesero alla tre volte candidata all'Oscar Angela Lansbury di interpretare Jessica Fletcher, un'insegnante di inglese in pensione, scrittrice di gialli e detective dilettante. Lansbury non aveva mai realizzato una serie tv ma accettò di buon grado.

Fischer scrisse l'episodio pilota di 'La signora in giallo', dal titolo 'L'omicidio di Sherlock Holmes', andato in onda il 30 settembre 1984, e scrisse o co-scrisse quasi 40 di episodi ed è stato produttore esecutivo durante sette stagioni. Nel frattempo ha ricevuto un Edgar Award e tre nomination agli Emmy Award nel periodo dal 1985 al 1987.

"Me ne sono andato dal popolare telefilm dopo sette anni perché non sapevo come sceneggiatore come continuare a trovare idee davvero nuove - ha raccontato Fischer in un'intervista nel 2012 - Sapevo che avremmo potuto rielaborare vecchie trame con luoghi e nomi diversi e gli ascolti avrebbero resistito ma mi sarei annoiato e avremmo imbrogliato il pubblico".

'La signora in giallo', ma non solo. Peter Fischer aveva partecipato alla creazione anche di 'Colombo', 'Baretta' ed 'Ellery Queen'. Insomma, una penna e una creatività decisamente prolifiche le sue. Fischer è diventato un romanziere prolifico dopo aver lasciato Hollywood, scrivendo ovviamente gialli, genere che ha coltivo in tv per un trentennio.