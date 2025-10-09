Morto Paolo Bonacelli, attore con Pasolini e Benigni

Roma, 9 ottobre 2025 – Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di uno dei volti più noti e riconoscibili degli ultimi decenni: è morto ieri sera a Roma, all'ospedale San Filippo Neri, a 88 anni Paolo Bonacelli. A dare la notizia è stata la moglie Cecilia Zingaro.

Più che un semplice attore: Paolo Bonacelli ha attraversato i decenni del cinema italiano da protagonista, partecipando a film memorabili: da ‘Salò o Le 120 giornate di Sodoma’ di Pierpaolo Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, a ‘Johnny Stecchino’ di Roberto Benigni, con cui vinse il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento. Passando per pellicole di Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Massimo Troisi, Liliana Cavani.

Una carriera iniziata negli anni Sessanta del Novecento e conclusa proprio nel 2025, con la partecipazione all’ultimo film. Una lunga cavalcata artistica che lo ha portato ad attraversare la storia del cinema sempre in scena. Un’ottantina di film per il cinema, poco meno di cinquanta per la televisione: quello di Paolo Bonacelli è un volto entrato nelle case e nel cuore di milioni di italiani.