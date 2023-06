Morto Mike Batayeh, era il gestore della lavanderia di Breaking Bad

Lutto improvviso nel mondo del cinema: è morto all'età di 52 anni Mike Batayeh, attore americano noto per aver interpretato Dennis Markowski nella famosissima serie tv 'Breaking Bad' nel 2011. Batayeh interpretava il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine.

La sua famiglia ha raccontato al sito Tmz che l'attore è morto nel sonno nella sua casa nel Michigan, il 1 giugno, a causa di un attacco di cuore. Batayeh non aveva una storia di problemi cardiaci, secondo la famiglia, che ha parlato di una scomparsa del tutto inaspettata. Batayeh era molto conosciuto anche come comico e doppiatore.

Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi film tra cui 'American Dreamz' e 'Detroit Unleaded', e in programmi tv come il 'The Bernie Mac Show' e 'CSI: Miami'. Tra i suoi lavori di doppiaggio anche 'X-Men: Days of Future Past'.