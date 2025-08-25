Morta Veronica Echegui, attrice nel musical su Raffaella Carrà

Madrid, 25 agosto 2025 - Lutto nel cinema spagnolo: è morta a 42 anni l’attrice Veronica Echegui. A dare la notizia sono stati i familiari. Veronica Echegui era ricoverata a Madrid. Era malata da diverso tempo.

"Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Veronica Echegui, un'attrice di grande talento e umiltà, che se ne va troppo giovane. Il mio sincero abbraccio in questo momento difficile per tutta la famiglia e gli amici" ha scritto su X il Premier spagnolo Pedro Sanchez.

Nota in Spagna per diversi film, fra cui ‘Yo soy la Juani’ di Bigas Luna, che le era valso la nomination come Miglior attrice esordiente nel 2006 ai premi Goya, ‘La casa degli oggetti’ di Jorge Dorado del 2022, e in per serie di successo come ‘Intimidad’ del 2022 e ‘I pazienti del dottor García’ del 2023.

‘El patio de mi cárcel’ del 2008 e ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ del 2011 le sono valsi poi una candidatura come Miglior attrice protagonista.

Veronica Echegui aveva lavorato anche in Italia accanto a Toni Servillo e Carla Signoris nella commedia di Francesco Amato del 20217 ‘Lasciati andare’. Il pubblico italiano, poi, l’ha amata anche per il ruolo di Amparo in ‘Ballo ballo’, la commedia musicale italo-spagnola basata sulle canzoni di Raffaella Carrà che porta la data del 2020.