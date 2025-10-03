“Monster: la storia di Ed Gein”: chi è il serial killer che ha ispirato ‘Psycho’, ‘Il silenzio degli innocenti’ e ‘Non aprite quella porta’

Il debutto di “Monster: la storia di Ed Gein” riporta sotto i riflettori uno dei criminali più discussi della storia americana. La serie, firmata da Ryan Murphy, esplora la vita e i delitti dell’uomo che ha ispirato capolavori come Psycho, Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta. Un viaggio disturbante, ma essenziale per comprendere come realtà e finzione si siano intrecciate nella cultura popolare.

La storia di Ed Gein

La nuova stagione di Monster

Dopo il successo planetario della stagione dedicata a Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy torna con un nuovo capitolo della sua antologia true crime. Questa volta al centro c’è Ed Gein, conosciuto come il “macellaio di Plainfield”, che tra gli anni ’50 e ’60 sconvolse l’America con omicidi, profanazioni e un universo di ossessioni macabre. La serie non si limita a raccontare i fatti, ma indaga i contesti sociali e psicologici che hanno alimentato la sua parabola criminale.

A prestare il volto al personaggio di Ed Gein è Charlie Hunnam

Dal true crime all’horror cinematografico

La figura di Gein ha superato da decenni i confini della cronaca nera. I suoi delitti, connessi a rituali macabri e alla manipolazione dei corpi, hanno ispirato alcuni dei film horror più celebri, da Norman Bates in "Psycho” di Alfred Hitchcock, a Leatherface in “Non aprite quella porta”, fino a Buffalo Bill de “Il silenzio degli innocenti”.

Non è un caso che Hollywood abbia trasformato la cronaca di Plainfield in linfa creativa per alcuni dei suoi mostri più inquietanti, dando vita a capolavori che hanno segnato il genere horror. La storia di Gein non è stata ripresa soltanto sul grande schermo, ma è stata citata anche in graphic novel, documentari e canzoni come l’oscura “Dead Skin Mask” del gruppo metal Slayer.

Una riflessione oltre l’orrore

Se la prima stagione di Monster su Jeffrey Dahmer era stata criticata per l’eccessiva spettacolarizzazione del male, questa nuova uscita cerca un equilibrio più maturo. Al centro non c’è soltanto la violenza, ma anche la riflessione su come i media e l’industria culturale abbiano amplificato e sedimentato il mito oscuro di Gein.

Fin dagli anni ’50, i giornali americani raccontarono i suoi crimini con titoli a effetto e dettagli macabri, trasformandolo subito nel “mostro di Plainfield” più che in un semplice criminale. In sintesi, Gein è passato dall’essere un assassino isolato del Midwest a diventare un simbolo culturale, perché i media hanno scelto di raccontarlo non solo come un uomo, ma come icona disturbante, alimentandone la leggenda nera che ancora oggi ispira serie come Monster.