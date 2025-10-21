Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere”

Roma, 21 ottobre 2025 – “Quello che mi sentivo sempre dire è: ‘Vi andate a schiantare’. Ho sopportato due anni di difficoltà. Nessuno del mondo produttivo pensava che sarebbe potuta interessare la storia vera del privato di Anna Magnani e ho combattuto per realizzare questo film”. Monica Guerritore si toglie qualche sassolino dalla scarpa durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma di 'Anna', il suo primo film come regista cinematografica che ha scritto, diretto e interpretato vestendo i panni della più grande attrice della storia del cinema italiano. Il primo dedicato all'interprete di “Roma città aperta” che Guerritore racconta in un momento molto preciso della sua vita. La notte del 21 marzo 1956 quando Magnani vinse il premio Oscar per 'La Rosa Tatuata' di Daniel Mann. Nell'attesa della telefonata da Hollywood, l'attrice passerà quella notte tra i vicoli e le piazze di Roma, tra le persone del popolo che la amano e i ricordi che abitano il suo cuore. Su tutti il profondo dolore per la malattia del figlio e il tradimento dell'amato Roberto Rossellini.

Accanto a lei una giovane ragazza che diventerà la sua agente, Carol Levi (Beatrice Grannò). "È proprio nel suo ufficio che l'ho “conosciuta” nel '73”, ricorda Guerritore. “Lei era appena morta e lì c'era una sua immagine appesa al muro. Me la sono portata dietro tanto. Mi ha sorretta e mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere. In quella strada ho trovato il mio riferimento femminile, sia caratteriale - era un po' brusca – che come qualità di scelta. A volte era un po' rompiscatole, come sono le donne quando sanno che la loro esperienza deve contare. La mia parola e modo di vedere una cosa alla mia età deve contare. Non devo chiedere permesso. Questa cosa qua lei la portava in scena e l'ho fatto anche io, nel lavoro e nella vita”.

Il film ha preso vita dopo che, tra il 2023 e il 2024, l'attrice e regista ha coinvolto direttamente il pubblico. Migliaia di spettatori, infatti, hanno riempito i teatri e le piazze dove Guerritore ha letto al pubblico la sceneggiatura. La stessa che colpì Andrea Purgatori che decise di collaborare con l'attrice alla sua prima revisione e alla cui memoria è dedicata la pellicola. "Ci sono dei momenti in cui la vita reale di quello che ha passato è incarnata da me, che l'ho immaginata e l'ho sentita”, afferma Monica Guerritore che in questo progetto ha dato tutta se stessa. “Ci sono stati momenti di commozione per quello che deve aver passato, mentre io pronunciavo parole che sapevo essere vere. È dura da dire: “Robbè nu me devi fa morì” o “Che c'ha sta faccia che nun và?”. Magnani erroneamente veniva descritta come un'attrice tutta furia e passione. Mentre lei, invece, studiava i suoi personaggi. Come tutte le persone che hanno un mestiere e lo amano. Il talento non è niente se non hai le chiavi per dargli forma”.