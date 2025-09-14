Mondiali all’italiana, c’è subito l’Algeria

Più che un mondiale, sembra una Superlega all’italiana. Perché sono ben dieci i ct dello Stivale ai nastri di partenza di questa rassegna iridata nella quale De Giorgi e gli azzurri debuttano oggi contro l’Algeria alle 15.30 (diretta Rai 2, Dazn e Vbtv). Placì e Frigoni si sono già affrontati in Tunisia-Filippine, gli altri sette sono Giani con la Francia campione d’Olimpia, l’ex ct azzurro Blengini con la Bulgaria, l’altro ex ct iridato con la femminile Marco Bonitta con l’Egitto, e ancora Piazza (Iran), Zanini (Belgio), Montagnani (Colombia), Soli (Slovenia).

Un record favorito anche dall’allargamento dei mondiali a 32 squadre, e non è questo il luogo dove commentare il conclamato trend di tutti gli sport in cui i voti delle federazioni minori sono importanti eccetera.

Meglio pensare al volley giocato, e pazienza se il programma del mondiale si allunga. Per una squadra come l’Italia che deve metabolizzare l’impatto dell’assenza di Lavia nel gioco potrebbe anche essere un bene, partire contro formazioni che non possono lottare per quel titolo che gli azzurri detengono. E che mette Fefè De Giorgi nella condizione di poter sperare di diventare l’unico nella storia ad aver vinto cinque mondiali, in caso di conferma.

Oggi l’Algeria, martedì il Belgio di Zanini, giovedì l’Ucraina di un altro volto noto agli italiani come Lozano. De Giorgi alla vigilia ha voluto elogiare lo spirito degli azzurri di fronte all’esclusione forzata di Lavia: "Purtroppo non possiamo farci nulla, però i ragazzi si sono dimostrati speciali perché sono stati davvero bravi nel dare le giuste risposte a quello che è successo, ma questa è una loro peculiarità, sono stati molto bravi ad assorbire quel momento che non è stato semplice perché Lavia è un giocatore molto importante per noi sotto tutti i punti di vista".

Sugli avversari, Fefè non si nasconde dietro parole di circostanza: "L’Algeria la conosciamo poco e sulla carta è l’avversaria più agevole, tecnicamente meno forte, il Belgio il prossimo anno disputerà la Volleyball Nations League con giocatori che conosciamo da anni, l’Ucraina l’abbiamo già affrontata e sappiamo che si tratta di una squadra ostica".

Un grazie all’ultimo escluso, Sanguinetti ("L’aspetto più brutto del mio lavoro è quello di dover escludere qualcuno. Da giocatore l’ho anche vissuta, so benissimo cosa si prova".