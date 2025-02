Mina Settembre: le anticipazioni della quinta puntata

Nella terza stagione Mina Settembre, che ha il volto di Serena Rossi, si trova a fronteggiare tante nuove difficoltà. A lavoro i casi sono sempre intricati e complessi e a casa, il matrimonio e la genitorialità, le portano tanta gioia ma anche tanti pensieri. Cosa accadrà nelle nuove puntate all’eroina di Rai1?

‘Mina Settembre 3’: anticipazioni della quinta puntata

Come per le puntate precedenti, anche questo appuntamento con la fiction è diviso in due episodi.

Il primo è intitolato ‘Sliding doors’ e vedrà il clima tra Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno) diventare sempre più teso. La donna non riesce a perdonare il fatto che il compagno le abbia nascosto le intenzioni di Viola (Ludovica Nasti), sempre più intenzionata a scoprire la verità sulla sua madre biologica. Al consultorio, inoltre, arriva una donna incinta che vuole dare in adozione il suo bambino, un evento che colpisce Viola che rivede in questa storia un po’ della sua. Fiore (Chiara Russo) è sempre più vicina ad Andrea (Lorenzo Lancellotti) per questioni di lavoro, ma Jonathan (Erasmo Genzini) non demorde e prova a far breccia nel suo cuore.

Il secondo episodio della serata è, invece, intitolato ‘Ritorni e partenze’.

Fiore e Jonathan si ritroveranno pericolosamente vicini quando la giovane assistente sociale deciderà di aiutare una donna in stato confusionale portandola al consultorio.

Viola, nel frattempo, si sta lasciando coinvolgere da una situazione pericolosa. Mina cerca di farla ragionare ma tra le due scoppia un litigio e la ragazza scappa di casa. La protagonista della fiction, allora, viene sopraffatta da un senso di impotenza e cerca rifugio proprio in Domenico. Tra i due torna il sereno.

Dove vedere ‘Mina Settembre 3’

Le puntate di ‘Mina Settembre 3’ vanno in onda ogni domenica su Rai1 a partire dalle ore 21.30 e sono visibili anche su RaiPlay. Lo show, iniziato il 12 gennaio 2025, sarà trasmesso per sei domeniche consecutive.