Mina Settembre: anticipazioni della terza puntata

Dopo due puntate di successo, andate in onda rispettivamente il 12 e il 19 gennaio che hanno registrato ottimi ascolti, la terza stagione di ‘Mina Settembre’ torna su Rai1 domenica 26 gennaio. Per la serata sono previste una serie di novità e colpi di scena. L’assistente sociale interpretata da Serena Rossi vive, in questa stagione più che mai, grandi cambiamenti, e non saranno, per questo, sempre rose e fiori.

‘Mina Settembre 3’: anticipazioni della terza puntata

Come per le puntate precedenti, anche questo appuntamento con la fiction è diviso in due episodi.

Il primo si intitola ‘L’odio’ e vedrà a Napoli il ritorno di Titti (Valentina D’Agostino), storica amica di Mina. La donna non è, però, rientrata in città per piacere ma perché ha bisogno del supporto di Irene (Christiane Filangieri) per denunciare un hater online. Le cose si complicano quando l’identità dell’odiatore seriale viene svelata: si tratta, infatti, di un ragazzo minorenne. Di fronte a questa scoperta saranno Mina e Fiore, ormai sempre al suo fianco, a intervenire anche per provare a capire cosa si cela dietro la rabbia del ragazzo.

Il secondo episodio è, invece, intitolato ‘La corda si spezza’. Mentre zia Rosa (Marisa Laurito) è pronta a gettarsi nei preparativi del secondo matrimonio di Mina e Domenico (per ora uniti solo civilmente), l’equilibrio in casa rischia di spezzarsi. I due sposi hanno infatti svelato a Viola un segreto che le tenevano nascosto da un po’ ma il sereno stenta a tornare. Questa volta, infatti, è la ragazza a mentire ai suoi nuovi genitori. Nel frattempo in consultorio si presenta una donna del Mali di nome Jeanette (Balkissa Maiga) che sarà supportata da Fiore in un caso problematico. La nuova assistente sociale si troverà anche ad affrontare una problematica personale: Andrea (Lorenzo Lancellotti), il suo ex, inviterà lei e Jonathan (Erasmo Genzini) a cena con lui e la sua nuova compagna Benedetta (Ianua Coeli Linhart). La serata diventerà, però, un pretesto per chiedere a Fiore di abbandonare il consultorio e affiancarlo all’Università. Cosa deciderà di fare la giovane?

Dove vedere ‘Mina Settembre 3’

Le puntate di ‘Mina Settembre 3’ vanno in onda ogni domenica su Rai1 a partire dalle ore 21.30 e sono visibili anche su RaiPlay. Lo show, iniziato il 12 gennaio 2025, sarà trasmesso per sei domeniche consecutive.