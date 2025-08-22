Milena Canonero: "I miei costumi da Oscar grazie alla grande pittura"

La leggenda la vuole schiva, aristocraticamente riservata. È uno dei modi in cui prende forma la sua eleganza. La modestia come stile. Ha vinto quattro Oscar per i costumi: ha creato vere e proprio icone cinematografiche, come la bombetta chapliniana, surreale e spiazzante, per Malcolm McDowell in Arancia meccanica di Stanley Kubrick, il genio che per prima la ha scoperta.

Ha vestito Jack Nicholson, Meryl Streep, Madonna. Ha disegnato i personaggi di Francis Ford Coppola e di Wes Anderson. Ha creato le camicie bianche, le bretelle, gli anfibi dei Drughi di Arancia meccanica, per la loro violenza, da skinhead del futuro. I pizzi, i cappelli, le parrucche e il belletto di Barry Lyndon. Le gemelline di Shining, con il loro vestitino azzurro sangue. Il pop di Dick Tracy; il berrettino rosso di Bill Murray in Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson; le Converse nell’armadio settecentesco di Maria Antonietta di Sofia Coppola. I costumi da Oscar di Grand Budapest Hotel, e i collari d’oro da antica Roma in Megalopolis di Francis Ford Coppola. Tutte invenzioni sue.

Milena Canonero si racconta al Locarno film festival, dove è stata premiata con il Vision Award. "Il mio primo costume? Sono stati i miei blue jeans, che ho prestato all’attrice del film di un amico". Ma, dopo quel paio di jeans prestati, le cose si sono fatte più serie.

La prima grande esperienza, e già alle prese con un film leggendario: Arancia meccanica. "Eravamo solo in tre a fare tutti i costumi. Stanley mi chiamava “The kid“, la ragazzina. Ma mi rispettava. C’era pochissimo tempo per preparare ogni costume, ma per fortuna Stanley girava così lentamente! Così riuscimmo a fare tutti i costumi in tempo. Il film uscì, fu un grande scandalo – che io continuo a non capire, perché lo trovo un film estremamente morale – ma ebbe anche un grande successo di pubblico".

E così, arrivò un impegno ancora più grande, da far tremare i polsi: i costumi settecenteschi di Barry Lyndon… "Non avevo ancora deciso se veramente volessi fare la costumista, ero ancora sedotta dall’idea di fare i miei film. Avrei voluto fare l’assistente speciale di Stanley Kubrick, seguirlo nel suo lavoro. Ho cercato, insieme a lui, altri costumisti: ma non ha funzionato, e allora Stanley mi ha detto: falli tu".

Sono tutti costumi originali, vero? "Sì. Ero decisa su questo, e anche Stanley. Non volevo appoggiarmi a una sartoria teatrale, a costumi già fatti, a quei costumi orrendi a noleggio, finti. Così, abbiamo creato il nostro laboratorio, per creare tutti costumi originali. Un lavoro enorme".

Ma è vero che lavoravate a casa di Kubrick, praticamente? "Sì: lavoravamo anche nel parcheggio di casa sua, con i suoi cani e i suoi gatti. Per i costumi, abbiamo preso a noleggio un palazzetto industriale dentro un aeroporto. Ma con Stanley facevamo i test con le candele, perché Stanley voleva filmare con la sola luce naturale delle candele. Così, provavamo a filmare con dieci candele, con quindici, con venti, finché l’immagine non era visibile".

E venne, per lei, il primo Oscar. Quali indicazioni dava Kubrick? "Ti dava una piccola parola, e tu volavi. Altri registi, come Wes Anderson, ti coinvolgono continuamente, ti parlano a lungo del look del film. Con Wes è una simbiosi. Ma anche nel caso di Grand Budapest Hotel ho tratto ispirazioni per esempio da Klimt, per il costume di Tilda Swinton. E per le uniformi del portiere non volevo le solite uniformi marroni, verdi, nere… Allora un giorno, guardando dei campioni di lana, ho visto un colore che poteva essere blu, ma anche viola. Quando Wes l’ha visto, è saltato sulla sedia e ha detto: sì, è questo".

Come racconterebbe la sua arte? "Si tratta sempre di un gioco di squadra: bisogna aiutare il regista a esprimere la sua visione. Non mi interessa il costume in sé, ma il far parte di un progetto artistico, di una visione. Non siamo noi i creatori, ma siamo persone che aiutano il regista a dare forma al suo sogno. E fare in modo che attori e attrici si sentano comodi con il loro costume. Bisogna essere pronti, a volte, anche a buttare via tutto".

Che cosa studia, per lavorare ai suoi costumi? "Bisogna guardare molta pittura, i quadri dei grandi maestri; e per i film ambientati dall’Ottocento in poi molta fotografia. Ma bisogna studiare anche la storia sociale. Come mettevano le mani le donne nel Settecento? Ma non faccio niente di particolarmente speciale. Tutti i costumisti fanno lo stesso tragitto. Poi ci sono i ‘bravissimissimi’ che mi ispirano ancora adesso".

Chi, per esempio? "Piero Tosi, creatore di costumi per Visconti e De Sica, che purtroppo non c’è più. Devo in fondo a lui anche il mio esordio: lui rifiutò di fare Arancia meccanica perché non parlava l’inglese e non amava volare, e così Stanley chiese a me".

Milena Canonero ha dedicato a Tosi l’Orso d’oro alla carriera vinto a Berlino.