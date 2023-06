Le migliori serie in costume che devi assolutamente vedere

Lotte per il potere, gelosie, rivalità, intrighi, ma anche grandi amori, passioni tormentate, delusioni, crisi. Sono anche questi alcuni degli ingredienti fondamentali che hanno contribuito al successo di alcune serie tv in costume degli ultimi anni. Non sempre la ricostruzione storica è effettivamente fedele ai fatti. Del resto si tratta di fiction e non di documentari, con l’esigenza di incantare gli spettatori con “cappa e spada” e “crinoline e merletti” più che con l’aderenza alle pagine di biografie e saggi storici. Allo stesso tempo, però, è vero che le stesse serie possono essere un primo punto di partenza per chi avesse voglia di approfondire gli argomenti successivamente, una puntata dopo l’altra. Ecco alcuni dei titoli più amati degli ultimi anni, presenti sulle principali piattaforme di streaming.

‘Bridgerton’

Romanticismo, scandali, ironie e tocchi contemporanei non mancano in questa serie ispirata ai romanzi best seller scritti da Julia Quinn. Protagonista è la ricca e nobile famiglia dei Bridgerton. La narrazione è ambientata nell'Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento. Le prime due stagioni sono disponibili su Netflix. Sono intanto finite le riprese della terza stagione, ma non si sa ancora la data di uscita, che potrebbe slittare al 2024. Dopo l’amore di Daphne e Simon, e quello tra Lord Anthony e Kate, al centro dei nuovi episodi dovrebbe esserci la storia, portata avanti tra non pochi ostacoli, tra Penelope e Colin.

‘La regina Carlotta’

La miniserie da 6 episodi, su Netflix – prequel di ‘Bridgerton’ – è incentrata sull'ascesa al potere di una giovane regina Carlotta. Il suo matrimonio con il sovrano Giorgio III non ha rappresentato solo un grande amore, ma ha innovato fortemente l’alta società inglese.

‘Sissi’

Lontano dalle note struggenti e romantiche dei film che videro protagonista Romy Schneider, il recente biopic dedicato all’iconica principessa bavarese, poi diventata imperatrice d’Austria, dipinge la figura come un’eroina moderna ribelle e sensuale, interpretata da Dominique Devenport. Della serie sono state trasmesse due stagioni, che possono essere riviste su Mediaset Play.

‘I Medici’

La serie narra la scalata dei banchieri che hanno reso grande la città di Firenze e l’Italia nel resto d’Europa in pieno Rinascimento, all’inizio dell’era moderna, dall’ascesa di Cosimo il Vecchio a Lorenzo “Il Magnifico”. Nel cast figurano anche interpreti italiani come Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Aurora Ruffino, Matteo Martari, Raoul Bova, Guido Caprino, Miriam Leone. Le tre stagioni complete si possono rivedere su RaiPlay.

‘Borgias. I Borgia – La serie’

I Borgia furono la dinastia più potente e scandalosa nell'Italia del quindicesimo secolo, in mezzo a violenza, lussuria, tradimenti e complotti orchestrati all’ombra del Vaticano. L’attore americano Jeremy Irons indossa la veste papale di Alessandro VI, della casata protagonista della serie. Le tre stagioni sono disponibili su Sky e su NOW.