Morto Michael Madsen, l’attore feticcio di Tarantino aveva 67 anni

Washington, 3 luglio 2025 – Addio a Michael Madsen, attore feticcio del regista Quentin Tarantino per il quale aveva recitato in 'Le Iene', 'Kill Bill’, 'The Hateful Eight' e 'C'era una volta a... Hollywood'. Il 67enne interprete di decine di pellicole è stato trovato morto nella sua casa di Malibu e, secondo quanto ha spiegato il manager Ron Smith, ha avuto un arresto cardiaco.

"Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita - hanno dichiarato i suoi agenti -. Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie intitolato 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems'".

La carriera

Nato il 25 settembre 1957 a Chicago, Madsen è cresciuto in un ambiente legato al mondo dello spettacolo. Sua madre Elaine è stata una produttrice e scrittrice di Emmy Award, mentre sua sorella è l'attrice Virginia Madsen. Questa eredità familiare ha senza dubbio influenzato la sua precoce passione per la recitazione.

Gli inizi della sua carriera negli anni '80 lo vedono comparire in diverse serie televisive e piccoli ruoli cinematografici. Tuttavia, è negli anni '90 che la sua stella inizia a brillare con ruoli che lo consacreranno al pubblico. Il 1991 segna una svolta con la sua interpretazione di Jimmy Lennox in ‘Thelma & Louise’ di Ridley Scott, un ruolo che gli permette di mostrare la sua versatilità e la sua capacità di calarsi in personaggi complessi.

Ma è l'anno successivo, il 1992, che Michael Madsen entra nell'immaginario collettivo grazie a Quentin Tarantino. Il ruolo di Mr. Blonde (Vic Vega) in ‘Le Iene’ (Reservoir Dogs) è destinato a diventare uno dei più iconici della sua carriera. La sua performance, fredda, calcolatrice e disturbante, specialmente nella celebre scena dell'orecchio, lo proietta nell'olimpo degli attori di culto. Questa collaborazione con Tarantino si rinnoverà negli anni successivi, consolidando il loro sodalizio artistico.

Madsen continua a lavorare incessantemente, spaziando tra generi diversi. Lo troviamo nel western ‘Wyatt Earp’ (1994) al fianco di Kevin Costner, nel thriller ‘Getaway’ (1999) con Alec Baldwin e Kim Basinger, e nel drammatico ‘Donnie Brasco’ (1997), dove recita accanto ad Al Pacino e Johnny Depp. La sua capacità di passare da ruoli da "duro" a personaggi più sfaccettati dimostra una notevole profondità interpretativa.

Un altro capitolo fondamentale nella sua carriera tarantiniana arriva nel 2003 e 2004 con ‘Kill Bill: Volume 1’ e ‘Kill Bill: Volume 2’. Nel ruolo di Budd, il fratello di Bill, Madsen offre una performance misurata ma potente, mostrando ancora una volta la sua maestria nel dare vita a personaggi moralmente ambigui ma profondamente umani.

Tra gli anni 2000 e 2010, Michael Madsen alterna partecipazioni a produzioni indipendenti e blockbuster. Recita in film come ‘Sin City’ (2005), ‘The Hateful Eight’ (2015), sempre con Tarantino dove interpreta il cowboy Joe Gage, e numerosi altri titoli che hanno consolidato la sua reputazione di attore affidabile e carismatico.

Oltre al cinema, Madsen ha anche avuto esperienze nel mondo dei videogiochi, prestando la sua voce a personaggi in titoli come ‘Grand Theft Auto III’ e ‘Driver 3’. È anche apparso nel video musicale ‘As Long As You Love Me’ di Justin Bieber.