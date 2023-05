Festival di Cannes, a Michael Douglas la Palma d’Oro d’onore

Palma d'Oro d'onore a Michael Douglas. Al 76esimo Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, l'attore americano riceverà uno dei più prestigiosi riconoscimenti che l'industria del cinema attribuisce ai propri protagonisti.

La Palma d'Oro d'onore viene attribuita all'attore dopo oltre cinquant'anni di carriera. "È sempre una boccata d'aria fresca essere a Cannes. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per 'La sindrome della Cina' alla mia più recente anteprima per 'Dietro i candelabri' nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non sta solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di avere un impatto sulle persone di tutto il mondo. Per inaugurare il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso" ha commentato Michael Douglas, oggi 78enne.

Sono moltissimi i film per i quali l'attore originario del New Jersey e figlio d'arte - il padre Kirk Douglas è scomparso nel 2020 ed è stato uno dei più grandi nomi del cinema americano dell'ultimo secolo - è conosciuto in tutto il mondo: 'Il gioiello del Nilo', 'La guerra dei Roses', 'All'inseguimento della pietra verde', 'Basic Instinct', The game', 'Traffic', 'Delitto perfetto', solo per ricordarne alcuni. Ma due sono i film che lo hanno reso immortale. E che gli hanno portato ben due premi Oscar: ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ del 1976 e ‘Wall Street’ del 1988. Interpretazioni magistrali che tutto il mondo gli ha riconosciuto. Academy compresa.

Michael Douglas può a buon diritto essere considerato un vero mostro sacro del cinema mondiale come attore, ma anche come produttore. E proprio per questo ecco la Palma d’Oro d’onore al Festival del Cinema di Cannes.