MeToo fuori schema. Roberts e Guadagnino:: "Mostriamo più verità, la discussione fa bene"

Il film di Luca Guadagnino After the Hunt, presentato ieri fuori concorso a Venezia, e dal 16 ottobre nelle sale italiane, ha già cominciato a far discutere e probabilmente, farà discutere a lungo. Perché? Perché può essere visto come un attacco contro una certa narrazione del femminismo e del #MeToo, una retorica secondo cui il maschio bianco etero cisgender è, a prescindere, dalla parte del torto, una donna di colore omosessuale è dalla parte della ragione, e le accuse sono credibili a prescindere. Ma, in realtà, After the Hunt è un film molto più sottile, più complesso, più stratificato di questa schematizzazione. Nel film Julia Roberts è Alma, un’insegnante di filosofia a Yale. Pantaloni bianchi, mocassini, eleganza sicura, quieta, non esibita. Sicurezza nei modi, nei gesti, nell’eloquenza. Una bella casa; un marito con cui non c’è più passione, ma ci sono solidarietà, complicità, amore profondo. Alma parla di Hegel e di Foucault, di Heidegger e di Hannah Arendt, in salotti confortevoli davanti a calici di vino rosso o a bicchieri di whisky di quello buono. Ha sul comodino I Buddenbrook di Thomas Mann. Non c’è nulla nella sua vita che non sia perfetto, da intellettuale upper class.

Potrebbe sembrare una commedia di Woody Allen, se non fosse che in questo mondo di velluto irrompe una frattura. Una delle migliori alunne del campus, interpretata da Ayo Edebiri, accusa di molestie un brillante collega professore, interpretato da Andrew Garfield. E da quel momento tutto diventa aspro, meno chiaro. Il mondo dorato dell’università si rivela un tribunale che può condannarti all’ignominia. E dove sta la verità, dove la menzogna? Ogni personaggio è un pozzo infinito di rivelazioni. Insegnante e allieva si ritrovano a confrontarsi, a scontrarsi: forse l’allieva ha mentito. Forse anche la sua tesi è plagiata, e lei – donna, di colore, omosessuale – forse non fa parte della categoria degli oppressi, ma di quella dei privilegiati. La società adesso sta dalla sua parte.

Julia Roberts, che a Venezia aveva girato con Woody Allen, nel 1996, Tutti dicono I love you, è per la prima volta alla Mostra. Al suo arrivo, sbarcando dalla lancia, ha esibito un giaccone trapuntato di immagini di Luca Guadagnino, tanto per chiarire. "Arrivare a Venezia è come arrivare in un sogno", dice.

Parla del film, che racconta anche il lato distruttivo del #MeToo: ad esempio, il fatto che un’accusa di molestie possa anche essere inventata, e distruggere la carriera di una persona. "Non credo si tratti di rilanciare una discussione sulle donne messe l’una contro l’altra, o che non si sostengono a vicenda".

Un giornalista le chiede se il film non rischi di minare il movimento femminista, rinfocolando vecchie discussioni sulla credibilità di una donna che denuncia molestie sessuali. Julia Roberts risponde con uno dei suoi sorrisi: "Non so se ci saranno discussioni, ma noi vogliamo che le persone si appassionino, magari anche che si arrabbino. È bene che la gente discuta, perché stiamo perdendo, oggigiorno, l’arte del confronto, della discussione. Se questo film porterà le persone a confrontarsi ne saremo felici". La sceneggiatrice, Nora Garrett, dice: "Ci sono moltissime sfumature rispetto a questi temi: noi volevamo che il film sembrasse reale, vivo, parte del nostro tempo". Luca Guadagnino si è innamorato subito della storia: "Ho amato subito l’idea di guardare alle diverse verità delle persone, perché ognuno ha le sue. Non volevamo fare un manifesto per ravvivare vecchi valori, ma raccontare lo scontro di queste differenti verità".

Aggiunge Andrew Garfield: "Il film parla di menzogne, e quello che mi ha attirato in questa storia era proprio poter fare emergere l’inconscio. Anche noi siamo narratori inaffidabili di noi stessi". Guadagnino aggiunge: "Un altro dei temi del film riguarda il potere. Che cosa vogliamo, quando lottiamo per ottenerlo? Se chiedo a me stesso ‘cosa vuoi?’, mi rispondo ‘tranquillità’. Ma sono affascinato dall’ambizione che hanno gli altri. Un’ambizione che mi affascina raccontare". Ayo Edebiri, apprezzata nella serie The Bear, precisa: "Credo che ci sia una complessità enorme in tutti i personaggi del film. Il mio personaggio non possiede il senso di responsabilità verso gli altri, che è invece è fondamentale per me, come essere umano e come artista".