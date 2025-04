I Cesaroni 7, Melissa Monti nel cast: non è solo la fidanzata di Cristian Totti

Melissa Monti nel cast della della settima stagione de ‘I Cesaroni’. Un nome che a molti potrà dire ben poco, ma che subito suggerisce qualcosa se lo si accosta a un altro paio di cognomi: Totti e Blasi. Melissa Monti, infatti, è da circa due anni la fidanzata di Cristian Totti, figlio maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Non “nuora” come ormai dicono in tanti, anche perché Cristian Totti ha solo 19 anni e Melissa Monti 20 e nessuna unione istituzionale è stata ancora sancita. Il dato di fatto, però, è che Melissa Monti è la fidanzata di Cristian Totti e, in una società nella quale si pensa sempre a “chi ti manda” piuttosto che a “cosa hai fatto per arrivare fino a qui”, questo è un dato non trascurabile.

Eppure Melissa Monti ha avuto esperienze televisive e cinematografiche importanti, però, ben prima anche solo di conoscere Cristian Totti e la sua famiglia: è stata protagonista di alcuni spot per giovanissimi, della fiction ‘Solo per amore ’, ha partecipato a ‘Solo per amore 2’, e a ‘Il tredicesimo apostolo’. Oltre ad avere un, seppur minimo, ruolo nel film ‘La grande bellezza’. Non certo un’attrice affermata, sia chiaro, ma comunque una ragazza che sta studiando dizione e recitazione e che qualche ruolo l’ha fino ad oggi ottenuto.

Ora eccola alla prova più “nazionalpopolare”: l’attesa settima stagione de ‘I Cesaroni’. Una stagione che vede il ritorno dei protagonisti dell’amata fiction di Canale 5 dopo tanti anni e che, proprio per questo motivo, potrebbe anche non dare i risultati sperati. In ogni caso, sia per Melissa Monti sia per i tanti giovani attori presenti potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio.