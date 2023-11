Me contro Te, il 13 novembre su Netflix esce il terzo film ‘Persi nel tempo’

Roma, 13 novembre 2023 – Il 13 novembre, su Netflix, uscirà il terzo film del duo di YouTuber Me contro Te, ossia Luigi Calagna e Sofia Scalia. In questo terzo lungometraggio Luì e Sofì saranno coinvolti in un'avventura magica che li farà viaggiare nel tempo. Trama

Accompagnati dall'amico Pongo e affrontando i soliti nemici, il Signor S e Perfidia, incontreranno anche una nuova avversaria determinata e agguerrita. Durante una giornata speciale in cui Luì sta per ricevere il suo diploma da scienziato, Sofì lo sostiene come sempre. L'evento vede la presenza immancabile di Pongo, il loro fedele amico. Nonostante i tentativi del Signor S e di Perfidia di ostacolarli, Sofì, con i suoi poteri da fata, e Luì, con la sua avanzata tecnologia da scienziato, riescono a dare filo da torcere ai loro nemici. Tuttavia, qualcosa va storto. La rottura di una clessidra magica li catapulta in luoghi e epoche lontane, nel passato e nel futuro. Durante questo viaggio fantastico, Me contro Te incontreranno nuovi amici e una determinata nuova nemica. Questa avventura cinematografica offrirà a Luì e Sofì una straordinaria e emozionante esperienza, piena di sorprese e divertimento per i loro giovani fan e le famiglie.

Chi sono Me Contro Te

Me Contro Te è il nome di un popolare canale YouTube italiano lanciato nell’autunno 2014 da Sofia Scalia (Sofì) e Luigi Calagna (Luì), oggi seguito da quasi 7 milioni di iscritti. Sofia Scalia è nata il 14 maggio 1997 a Palermo, e Luigi Calagna è nato il 6 dicembre 1992 sempre nel capoluogo siciliano. I due giovani creator sono diventati famosi per i loro video comici, le sfide divertenti e le avventure animate che hanno pubblicato online, con un occhio di riguardo, in particolare, ai bambini. Il loro contenuto è principalmente rivolto a un pubblico giovane e pre-adolescenziale. Il nome Me Contro Te suggerisce un confronto amichevole tra i due creatori, che spesso si sfidano a vicenda in vari contesti e situazioni comiche. Il canale ha guadagnato una vasta popolarità in Italia, attirando un pubblico di fan entusiasti.

Film

Nel corso degli anni Scalia e Calagna hanno ampliato la loro presenza nei media, partecipando a una serie televisiva nel 2017 e pubblicando libri e singoli musicali. Nel 2020, hanno debuttato al cinema con il film ‘La vendetta del Signor S’ seguito l’anno dopo da ‘Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata’. Entrambi i lungometraggi, come il terzo disponibile dal 13 novembre su Netflix, sono stati diretti da Gianluca Leuzzi.

Coppia nella vita e nell’arte

Inizialmente Luigi ha frequentato la facoltà di Farmacia presso l'Università di Palermo, per poi cambiare percorso di studi e iscriversi a Scienze della Comunicazione, stessa facoltà frequentata da Sofia. Il loro incontro risale al 2012, grazie al cugino di Sofia, il quale era amico di Luì. Dopo un periodo di corteggiamento, Sofia ha ceduto, e da allora sono diventati una coppia.