Maurizio Lastrico: "Che band con Elio e Lillo. Un film mio? Non ancora"

"Belìn". Ne pronuncia uno tra una risposta e l’altra, Maurizio Lastrico. L’attore, impegnato nel tour estivo del suo spettacolo teatrale, Sul Lastrico, è tra i protagonisti di Tutta colpa del rock. Una commedia, firmata da Andrea Jublin, in sala da giovedì dopo le anteprime del 9 e 10 agosto, su un ex rocker finito in carcere con il volto di Lillo che cercherà di riscattarsi mettendo in piedi una band improbabile, di cui fa parte anche il comico e interprete genovese che presto rivedremo in Call My Agent – Italia 3.

Lastrico, nel film il tema del fallimento è centrale. Crede che oggi sia visto come una lettera scarlatta?

"Si fa a gara a mostrare che si è ricchi e si ha successo. Nel film un gruppo di apparenti sfigati condividono un obiettivo non mediato dai social, ma vissuto nel qui e ora. Si possono creare grandi cose, non fosse altro che ricordi memorabili. La comicità e il film ne sono un bellissimo esempio".

Con il cast si è creato un legame da band?

"La cosa più bella è stata condividere i camerini con Lillo, un capitano che resta sotto coperta con la ciurma, ed Elio. Giocavamo a fare un film che sarebbe andato a Berlino o Cannes".

Cosa l’ha spinta a prendere parte alla serie tv Maschi veri?

"Raccontare l’uomo che legge Internazionale, va alle manifestazioni, non ha problemi ad avere una figlia lesbica o se un amico gay si confida. Lo stesso che ha cortocircuiti e ride per battute sessiste o si accorge di certi comportamenti a scoppio ritardato. Un modo per far identificare tante persone. Per dire che il maschilismo è negli eventi più eclatanti sui social e nelle violenze più alte, ma che ci sono parenti stretti di quelle violenze e pensieri anche in noi. Una commedia è un buon modo per mostrarli, giudicarli e dire: “Siamo questo“".

Si è autocensurato come comico?

"Non solo! Ci sono alcuni miei pezzi che oggi non potrei proporre e che il mio gusto mi impedirebbe di fare. Spesso le battaglie devono avere un fragore molto forte perché possano essere rigurgitate. Quello che rimane sono piccoli passi".

Da dove arriva il successo di Call My Agent – Italia?

"La scrittura formidabile della versione francese e la genialità del formato: mischiare fiction con attori che interpretano una versione caricaturale di sé. Si raccontano rapporti umani fatti di invidia, amicizia, amore, tradimento. La specificità del cinema crea curiosità, ma dominano i sentimenti".

Lei è noto per i suoi endecasillabi danteschi. Cosa possiamo imparare da Dante oggi?

"Che le ambizioni alte nella vita fanno fare cose incredibili e che, nel nostro mondo omologato, i grandi artisti sono quelli con una propria unicità".

Ne La sindrome degli amori passati torna a lavorare con Maria Chiara Giannetta. Siete consapevoli della strada professionale fatta insieme?

"Mi manda messaggi in momenti insospettabili, a distanza di tempo, per dirmi che una cosa che abbiamo fatto è bella. È la parte di questa coppia artistica che alza più in alto l’asticella".

Come sta andando sul set di Green Family?

"È una bucolic comedy, ci stiamo divertendo da pazzi. È qualcosa di diverso da tutto quello che ho fatto e propedeutico a una voce mia, come a teatro".

Sta dicendo molti no?

"Mi hanno chiesto di scrivere il mio film, ma non mi sento ancora pronto".

Soffre di sindrome dell’impostore?

"Mi fa tenere la cresta bassa e andare avanti. Ma la sorpresa di vedere che il mio lavoro a teatro ogni sera piace al pubblico mi fa dire: “È una figata“".