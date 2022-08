Matthew McConaughey allenatore di calcio nel film 'Dallas Sting'

Il calcio femminile ha un nuovo allenatore ed è l'attore Matthew McConaughey: parliamo ovviamente di un film intitolato 'Dallas Sting', non della vita vera, ma la storia è accaduta sul serio ed è di quelle che meritano attenzione. La trama racconta di una squadra di adolescenti che si ritrovarono inaspettatamente ad affrontare avversarie adulte e di maggiore esperienza, riuscendo a trionfare.



Siamo nell'anno 1984, quando il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il capo di stato cinese Zhao Ziyang stanno portando avanti una politica di distensione fra i due paesi. All'interno di questo quadro, la Cina invita gli USA a partecipare al campionato mondiale di calcio femminile che si terrà proprio in terra cinese. Il problema è che in quel momento gli States non hanno una propria nazionale femminile. Cercando una soluzione, si scopre che nella città di Dallas c'è una squadra di ragazze piuttosto brave: hanno dai 19 anni in giù e si fanno chiamare The Sting (dal titolo originale del film 'La stangata').



Matthew McConaughey interpreterà Bill Kinder, allenatore delle Sting senza particolare esperienza in questo campo. A lui il compito di prepararle ad affrontare nazionali sulla carta imbattibili e di districarsi fra un dedalo di questioni burocratiche. Compreso farsi rilasciare una dichiarazione da un ginecologo che assicurava che giocare a pallone non ha conseguenze negative sull'apparato riproduttivo delle donne. Tra mille difficoltà e contro ogni pronostico, la trasferta cinese riserverà inaspettati trionfi.



Il film 'Dallas Sting' è basato su un articolo giornalistico di Flinder Boyd (in corso di pubblicazione). La sceneggiatura è stata scritta da Liz Flahive e Carly Mensch, che insieme hanno firmato la serie tv 'Glow', mentre alla regia c'è Kari Skogland, che ha all'attivo episodi di 'The Falcon and the Winter Soldier', 'The Handmaid's Tale' (che le ha procurato una nomination agli Emmy) e 'The Loudest Voice'. Le riprese inizieranno nel corso dell'autunno 2022 e molto probabilmente il film sarà distribuito nel mondo da Apple TV+.