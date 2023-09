Matrimonio a prima vista Italia: chi sono le nuove coppie. Nomi e curiosità

Qualche giorno fa ha preso il via su Real Time una nuova stagione di ‘Matrimonio a Prima Vista’, l’amatissimo dating show che permette a persone sconosciute tra loro di trovare l’anima gemella al buio e di conoscerla soltanto nel fatidico momento dell’arrivo all’altare. L’esperimento, che ha preso il via negli Stati Uniti, ha trovato un riscontro molto positivo anche nel nostro Paese, dove la trasmissione è diventata con il passare del tempo un piccolo cult per appassionati arrivando alla 11esima edizione. Ma com’è possibile che due sconosciuti possano decidere di sposarsi senza nemmeno conoscersi? Ovviamente, non è detto che la loro frequentazione al buio sia destinata a durare per sempre: il programma segue infatti le coppie per cinque settimane, al termine delle quali marito e moglie devono decidere se vogliono rimanere insieme o se invece sia il caso di prendere strade separate. A occuparsi di loro (e a decidere gli accoppiamenti in base alle loro affinità) c’è anche per questa edizione 2023 di 'Matrimonio a prima vista' un team composto da tre esperti: si tratta di Mario Abis (di professione sociologo), di Nada Loffredi ( sessuologa e psicoterapeuta) e del life coach Andrea Favaretto (che tornerà per il quarto anno consecutivo). E per quanto riguarda le coppie, invece? Vediamo insieme chi sono i partecipanti dello show di quest’anno.

Chi sono le coppie di Matrimonio a prima vista 2023?

A questa stagione del programma di Real Time partecipano in tutto sei persone, evidentemente divise in tre coppie. La prima è quella composta da Alberto Miliziano e Sonia Liverani. Il primo è un 28enne “generoso, altruista e sensibile” originario di Nova Milanese, lavora come osteopata e di notte si diletta come dj; lei invece è di Faenza, ha 27 anni ed è una disegnatrice tecnica alla ricerca di un ragazzo indipendente e ambizioso. La seconda coppia invece è composta da Gianna Di Rosa e Juanchi Sanchez. Il marito ha 33 anni, viene da Montebelluna ma è originario del Sudamerica e lavora come critico d’arte: l’uomo ha alle spalle una storia difficile, ha infatti perso sia il padre biologico sia l’amatissimo fratello. La novella moglie invece è originaria di Eraclea, in provincia di Venezia, e ha 28 anni. Cresciuta in una famiglia molto unita, è tendenzialmente diffidente rispetto alle relazioni perché in passato c’è chi le ha spezzato il cuore. Troviamo infine Valentina Mangili e Alessandro D’Agata. Lei ha 29 anni ed è di Bergamo: Valentina racconta di avere avuto solo relazioni molto brevi e di scarsa importanza, forse anche per il fatto che le piace molto viaggiare, spostarsi, cambiare sempre obiettivi e destinazioni. Alessandro invece è un analista informatico milanese di 26 anni: di lui ha raccontato di avere avuto una relazione molto lunga, durata ben 9 anni, dalla quale però alla fine è rimasto scottato.