Carmine Recano è Massimo Esposito di ‘Mare Fuori’: vita, film e programmi tv

Nei tempi più recenti l’attore Carmine Recano è diventato molto popolare per aver dato il volto a Massimo Esposito, comandante di polizia penitenziaria in ‘Mare Fuori’. Carmine Recano recita la parte di un uomo di grandi principi, ma capace di ragionare oltre le regole, fermo e, allo stesso tempo, empatico con i giovani detenuti. Tuttavia la carriera di Recano è cominciata già da diversi anni e l’attore ha maturato una lunga esperienza sui set.



Carmine Recano: biografia



Carmine Recano è nato a Napoli il 28 novembre 1980. Cresciuto durante l’infanzia nel quartiere di Secondigliano, diventato maggiorenne è arrivato alla recitazione per caso. Ma già a 19 anni è apparso al cinema e qualche anno dopo in tv. Il percorso attoriale di Carmine Recano è cominciato, infatti, nel 2017 quando ha accompagnato un suo amico a fare un provino teatrale. Ma è stato lui ad attirare l’attenzione dei responsabili del casting e a diventare protagonista dello spettacolo che sarebbe stato messo in scena. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1999 con il film ‘Un nuovo giorno’.

Carmine Recano: Le fate ignoranti

Nel 2001 Ferzan Özpetek lo ha chiamato per ‘Le fate ignoranti’, con Stefano Accorsi e Margherita Buy. A distanza di dieci anni da allora, i due sono tornati a lavorare insieme nel film drammatico ‘Un giorno perfetto’ e nel pluripremiato ‘Mine vaganti’. Successivamente il regista e l’attore avrebbero di nuovo collaborato in ‘Napoli velata’ e ‘La dea fortuna’. Tra il 2000 e il 2001 Carmine Recano è stato nel cast di diversi film, tra cui ‘Pesi leggeri’ di Enrico Pau e ‘La vita degli altri’ di Nicola De Rinaldo. Nel 2003 è stato uno degli interpreti del film drammatico ‘Certi bambini’, tratto dal libro di Diego De Silva. Successivamente Carmine Recano ha lavorato nell’opera prima di Salvatore Mereu, ‘Ballo a tre passi’, che gli vale l’assegnazione del premio della Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia.

Carmine Recano: Un posto al sole e le altre fiction prima di Mare fuori

Per quanto riguarda altri film di Recano, ricordiamo che nel 2004 l’attore napoletano ha recitato in ‘Te lo leggo negli occhi’. Nel 2011 è stato tra i protagonisti di ‘Tatanka’. Nel lungo curriculum di Carmine Recano figurano anche diverse fiction: ‘Un posto al sole’, ‘Don Matteo’, ‘Orgoglio’, ‘Carabinieri’ e ‘Un medico in famiglia’, ‘Capri’, ‘Crimini’, ‘Gente di mare 2’, ‘Provaci ancora prof! 3’, ‘Un’altra vita’, ‘La porta rossa’, fino ad arrivare a ‘Mare Fuori’. Attualmente quest’ultima serie è arrivata alla terza stagione, con una quarta stagione confermata che sarà girata nei prossimi mesi e potrebbe essere trasmessa nel 2024.

Carmine Recano: vita privata

Della vita privata di Carmine Recano si sa poco, l’attore è riservato. In base a quanto risulta su alcuni siti, l’attore vivrebbe a Roma, con moglie e due figli, Gennaro e Mirea. Nel tempo libero preferirebbe stare lontano dai riflettori.