L’universo Marvel in versione horror: Zombies debutta su Disney+

Milano, 24 settembre 2025 – Oggi su Disney + esce Marvel Zombies, la serie animata che porta l’universo Marvel in un’apocalisse zombesca. Liberandosi almeno in parte delle sceneggiature già viste del Marvel Cinematic Universe, lo show propone un mondo dove gli eroi sono vittime della loro stessa fame. Un’esperienza che, pur radicata nei fumetti di Kirkman e Millar, cerca un’identità nuova grazie a tonalità horror esplicite, ritmo disturbante e una dimensione tragica che ribalta le regole del genere.

Quando gli zombie divorano il mito Marvel

Marvel Zombies non è un semplice spin-off: è un ribaltamento radicale dell’intero universo Marvel. Il progetto prende spunto dalla miniserie a fumetti originale di Robert Kirkman (con i disegni di Sean Phillips), dove il contagio trasforma perfino i più iconici Vendicatori in creature assetate, ma la serie animata non si limita ad adattare quel racconto: reinterpreta personaggi, eventi e motivazioni per adattarli a un contesto drammatico e grottesco. La versione televisiva è diretta da Bryan Andrews (già noto per "W hat If?!” ) e prodotta da Zeb Wells, che mescola motivi classici del post-apocalittico con riferimenti ai fumetti e al tone of voice Marvel. Nei primi episodi la narrazione parte lenta, modulando con cautela l’infezione e la trasformazione, ma già mostra momenti di violenza grafica, scene d’azione coreografate e un sottofondo morale che risuona più cupo e maturo rispetto a quello che ci si possa attendere da un film di animazione Marvel.

Eroi, mostri e dilemmi morali

La sfida principale dello show è quella di trasformare figure amate dal pubblico come Captain America, Spider-Man, Scarlet in versioni mostruose di sé stesse. In questo universo ribaltato, le debolezze già note ai fan emergono con forza: saccheggio del potere, egoismo, corruzione. L’ambientazione alternativa offre libertà immaginativa, e i creatori non si nascondono: Marvel Zombies osa mostrarsi in tutta la sua brutalità, con livelli di gore e pessimismo ben superiori rispetto alle usuali produzioni Marvel.

Tra rischio e potenzialità: il MCU si reinventa

Marvel Zombies rappresenta un punto di svolta potenziale per l’universo MCU. Il fatto che lo show abbracci le sue origini fumettistiche e non tema l’impossibile racconta una volontà di sperimentazione coraggiosa: non è un “Marvel edulcorato”, ma un universo che decide di spingersi al limite.

Restano interrogativi sulla coerenza narrativa con il resto del MCU e sul bilanciamento tra azione, horror e sviluppo dei personaggi. Ma se Marvel Zombies riuscirà a tenere alto il ritmo e ad approfondire le sue tensioni morali, potrebbe inaugurare un filone oscuro e maturo per la Marvel.