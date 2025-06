Martin Scorsese : "L’età della spiritualità. Alla ricerca delle radici"

TAORMINA (Messina)Un cuscino azzurro con ricamata una “M“ bianca poggiato su una sedia del palco che ospita l’incontro con Martin Scorsese al 71° Taormina Film Festival dove ha ricevuto il premio alla carriera. Poche ore prima il regista di Toro scatenato e de L’età dell’innocenza – tanto per citare solo due dei suoi mille capolavori – ha incontrato un ristretto numero di giornalisti. "Sto provando a realizzare un film sulle mie radici. Le origini dei miei genitori sono a Ciminna e Polizzi Generosa. Ma anche a New York è stato come se la famiglia fosse rimasta lì", racconta Scorsese.

"Da ragazzino la cattedrale di San Patrizio è stata uno dei luoghi in cui ho trovato un po’ di conforto. Soffrivo di asma e i miei genitori mi portavano o al cinema o in chiesa. Lì un giovane prete mi ha mostrato un approccio molto diverso rispetto al nostro modo di vivere. Grazie a lui ho conosciuto la letteratura di Graham Greene, James Joyce e James Baldwin. Ho pensato che sarebbe stato meraviglioso essere come lui".

E infatti, giovanissimo, Scorsese, oggi 82enne, entra in seminario – "Ma ho capito subito che non faceva per me (ride, ndr)" – per poi abbracciare il cinema senza che "il senso della natura del mistero dell’amore di Dio" lo abbandonasse, come mostrano anche la sua filmografia e i suoi progetti in cantiere. Al momento impegnato proprio in Italia con le riprese della seconda stagione della docuserie sulla vita dei santi, The Saints, il regista è alle prese con la pre-produzione di un film sulla vita di Gesù. Un progetto al quale lavora, in forme diverse, fin dai tempi dell’università. "Pensavo di realizzarlo in bianco e nero. Poi ho visto Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e mi sono detto: no, non posso, mi devo fermare", ricorda ridendo. "Vorrei dargli un approccio contemporaneo e basarlo su Vita di Gesù di Shusaku Endo".

Altro progetto legato alla religione è Aldea - A New Story, documentario su Scholas Occurrentes, l’organizzazione no-profit fondata da papa Francesco nel 2013 per promuovere la cultura dell’incontro tra i giovani. Che idea si è fatto, invece, di Leone XIV? "Ripongo grandi speranze in lui e non credo che il fatto che sia americano cambi qualcosa. È il Papa di tutti. La Chiesa deve mantenere il suo cuore, ma contemporaneamente includere il mondo. E penso che lui abbia l’approccio giusto".

Come il suo amico e attore feticcio Robert De Niro, anche Martin Scorsese non le manda a dire a Trump. "La sua rielezione mi ha deluso – afferma il regista –. Da sempre mi interrogo su cosa sia la compassione e su cosa sia importante nella vita tra gli esseri umani. E trovo che questa amministrazione non abbia nulla di tutto questo. Anzi, sembra compiacersi del contrario, ferendo e umiliando le persone. La democrazia è in pericolo, viene messa alla prova. Inoltre con le nuove tecnologie, tra social e intelligenza artificiale, non si sa più se la verità esista. Nessuno può dirlo, capire se un’immagine è reale o meno"

E sulle proteste contro Trump e i relativi scontri di Los Angeles, Scorsese parte dal suo Gangs of New York, dove ha messo in scena lo scontro tra realtà diverse. "La storia si ripete sempre" – afferma –. C’è una spaccatura nel Paese e tutti si stanno prendendo alla gola. Dove ci sono gruppi diversi c’è sempre conflitto. Sono divisioni che fanno male a tutti e ricadono sulle generazioni future. Spero ne serva solo una per trovare equilibrio nelle reciproche diversità".