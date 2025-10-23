Maria Esposito: "Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, ma sento una forte responsabilità"

Roma, 23 ottobre 2025 – "Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, come persona e come attrice. È stato il personaggio che mi ha dato modo di approcciare a un mondo che ho sempre sognato e di farmi conoscere. Le sarò per sempre riconoscente". Maria Esposito non nasconde la gratitudine che prova per uno dei personaggi più amati di 'Mare Fuori' che dal 30 ottobre arriverà nei nostri cinema con un prequel tutto suo, 'Io sono Rosa Ricci', dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Diretta da Lyda Patitucci, la pellicola, è ambientata nella Napoli del 2020. Rosa, quindici anni, è la figlia di uno dei boss più temuti della città, Don Salvatore (Raiz). Vive in una gabbia dorata fino a quando non viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre. È così che si ritrova prigioniera su un’isola remota. Ma, mentre il padre scatena una guerra per salvarla, la ragazza non aspetta di essere salvata, progettando la sua fuga.

"Con Lyda abbiamo fatto un grande lavoro, perché era un personaggio già cresciuto e formato da cinque anni. Per questo abbiamo dovuto fare un lavoro di sottrazione tornando, in un certo senso, indietro nel tempo", spiega Esposito. "Ed è molto più difficile lavorare su un personaggio già formato e strutturato che interpretare un personaggio nuovo. Credo che in questo film si veda la sua vera umanità. Fa capire perché arriva in 'Mare Fuori' così arrabbiata con il mondo. Non credo che una ragazzina di quell'età dovrebbe esserlo, mentre la pellicola fa capire perché e chi è davvero Rosa. L'ho capito meglio anche io dopo cinque anni che la interpreto".

La giovane attrice, che sarà protagonista di una serie HBO in cui interpreterà Melania Rea uccisa nel 2011 dal marito Salvatore Parolisi, ha visto la sua vita travolta dall'enorme successo riscosso dalla serie ambientata nel carcere minorile di Napoli. "Sono cinque anni che vado a periodi. In alcuni me la gestisco bene e la vivo meglio, in altri – come questo – mi sento stressata. Ma quello che sento sempre è un senso di grande responsabilità sulle spalle", confessa l'attrice. "Mi sento un esempio per la mia generazione e, a volte, mi fa paura perché anche io ho tanto da imparare e posso sbagliare. È come se avessi bruciato un po' le tappe. Però sono felicissima di tutto quello che mi ha dato il successo di questo personaggio e di Mare Fuori". E a chi le chiede se la sesta stagione sarà l'ultima per il suo personaggio, Maria Esposito risponde: "Chi lo sa, penso di no".