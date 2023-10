Maria Corleone, stasera l’ultima puntata: anticipazioni e spoiler sul finale di stagione

Ultima puntata della serie ‘Maria Corleone’, svelati i misteri nascosti con il gran finale di stagione in onda questa sera, mercoledì 4 ottobre, su Canale 5 (21.25). La sete di vendetta si abbatte sul clan dei calabresi, le cui mani sono insanguinate: Maria riuscirà a ricattare la morte del fratello e ottenere giustizia per l’attentato che ha distrutto la vita?

Ma, quando tutto sembra virare verso il bene, arriva un desiderio inconfessabile: scalare i vertici della moda per affermare il ruolo da boss di Lady Corleone. Tutto sta arrivando alla resa dei conti: ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction interpretata da Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Tosca D'Aquino.

Sta per arrivare il momento della verità. La vendetta di Maria (Rosa Diletta Rossi) si abbatte sul clan dei calabresi, i veri responsabili dell'attentato che ha causato la morte del fratello Giovanni e ha cambiato per sempre il suo destino. Nel frattempo il procuratore Luca Spada (Alessandro Fella) ha puntato il mirino della giustizia sulla figura di Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino) – il padre della sua ex fidanzata, Maria – costringendolo alla latitanza per evitare di finire alla sbarra per i crimini commessi.

Siamo alla resa dei conti finale: Luca sta per arrestare Maria. Ma proprio in quel momento arriva una notizia sconvolgente, che cambia di nuovo tutte le carte in tavola: il loro bambino, che Luca continuava a credere morto, in realtà è vivo. Ma il piccolo è stato rapito proprio dai calabresi, come ritorsione contro Lady Corleone. In pochi istanti, la gioia si trasforma in angoscia e i due ex fidanzati si ritroveranno costretti ad una tregua.

Luca e Maria decideranno di riavvicinarsi un'ultima volta per salvare la vita di loro figlio. Un’alleanza tra il bene e il male che potrebbe portare a scenari inaspettati. In cambio dell'aiuto di Spada, Maria si impegna a fare un passo molto importante. Terrà fede alla promessa? Lo scopriremo nell’epilogo della storia in onda stasera.

L’ultima puntata di stagione promette grandi colpi di scena. È per stasera, mercoledì 4 ottobre, su Canale 5 il quarto appuntamento della fiction: in prima serata, alle 21.35, subito dopo il tg satirico di ‘Striscia La Notizia’.

Le prime tre puntate della serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, qui è possibile rivedere tutta la storia: dagli esordi di Maria Corleone, alla seconda e terza puntata che hanno portato gli spettatori nel vivo della trama.